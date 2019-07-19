Слухи: крупная французская торговая сеть может выйти на эстонский рынок

Издание пообщалось с людьми, имеющими отношение к рынку розничной торговли, которые подтвердили, что разговоры о возможном приходе Auchan в Эстонию действительно имеют место.

Согласно все тем же слухам, Auchan заинтересован в выходе на рынок стран Балтии, но в отличие от Lidl компания подумывает не о строительстве новых магазинов, а о покупке одной из розничных сетей, представленных на местном рынке.

Одним из потенциальных кандидатов называют торговую сеть Maxima, но пресс-секретарь Maxima Grupė UAB Моника Стонкуте заявила Geenius, что предприятие планирует усиливать позиции в странах Балтии, а не сокращать присутствие в том числе и на эстонском рынке, а также она сообщила, что с появлением нового игрока ужесточается конкуренция, что является плюсом как для потребителей, так и самих торговцев.

Пресс-служба Auchan не отреагировала на запрос журналистов.

По данным Wikipedia, Auchan Holding — французская корпорация, представленная во многих странах мира. Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей (в том числе сети продуктовых гипермаркетов Auchan). У торговой сети 4084 магазина по всему миру - в том числе во Франции, Испании, России, Португалии, Польше, Румынии, Венгрии и Китае. Оборот предприятия в прошлом году достиг 50 млрд евро, что превосходит показатели Lidl.