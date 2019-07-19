Стратегический выбор дизайнера помогает сделать вашу недвижимость более дорогой на вид

При оформлении интерьера жилища немаловажную роль играет размер кошелька собственника. Если средства на ремонт закончились или бюджет изначально был невелик, нужно призвать на помощь собственную фантазию или воспользоваться советом профессионала.

«Избегайте блестящих поверхностей, лакированной мебели и глянцевой краски. В отличие от этого, матовые поверхности, которые, кстати, не выходят из моды последние несколько лет, не подвержены влиянию времени и на них не остается царапин», - советует австралийский дизайнер Кристал Сагона. Дизайнер также рекомендует использовать в интерьере белый, серый и черный цвета. Они выявляют и подчеркивают характер деталей декора и создают впечатление более дорогого по вложенным средствам интерьера.