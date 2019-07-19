Картина дня: похищение детей, подробности ДТП с автобусом и новый запрос киношников

Отец похитил детей и вывез их в Россию

Это история о гражданке Эстонии и о том, как ее бывший муж-россиянин похитил у нее детей. Мать пыталась забрать их на Северном Кавказе, куда Министерство иностранных дел советует не ездить, но ее и саму похитили. Когда женщине удалось бежать, местные власти объявили ее террористкой. Читать далее...

Керсти Кальюлайд: я ненавижу поведение политиков EKRE

По словам президента Эстонии Керсти Кальюлайд, она ненавидит разжигающее вражду поведение политиков Консервативной народной партии (EKRE), считает его глупым, а также извиняется за впечатление, которое в результате этого складывается об Эстонии. Читать далее... Март Хельме: президент Керсти Кальюлайд должна уйти в отставку. Читать далее...

Выбитые зубы и открытые переломы: пассажиры попавшего в ДТП автобуса не были пристегнуты ремнями безопасности

Пассажиры попавшего вчера вблизи Кейла-Йоа в ДТП автобуса, по словам сотрудников скорой помощи, в большинстве случаев не были пристегнуты ремнями безопасности, что привело к довольно серьезным травмам. Читать далее...

Почему автобус врезался в грузовик? Фирма ATKO озвучила версию водителя и обратилась к пострадавшим

По словам представителя фирмы ATKO, которой принадлежит попавший в четверг в тяжелое ДТП автобус, стоявший на дороге грузовик был припаркован с нарушением ПДД. Читать далее...

Киношники запросили дополнительные съемочные дни на Лаагна-теэ

Компания Funfair Films Limited, организующая съемки фильма режиссера Кристофера Нолана «Tenet» («Догма»), подала городским властям Таллинна запрос увеличить период съемок на Лаагна-теэ. Читать далее...

В Эстонии автоугонщики открыли охоту на машины двух марок

За первые полгода были угнаны по десять автомобилей двух марок, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Читать далее...

Глава Таллиннского аэропорта: для прямых полетов в Нью-Йорк нужно сто тысяч эстонских пассажиров

Новый руководитель Таллиннского аэропорта Рийво Тувике рассказал Postimees, как трудно заманить новые авиакомпании в Таллинн. За этим процессом стоят основательные расчеты: линия должна приносить фирме прибыль. Например, чтобы окупить открытие прямого маршрута в Нью-Йорк, им должен воспользоваться раз в год каждый десятый житель Эстонии. Читать далее...

Все тайное становится явным: пьяные медики на фестивале I Land Sound не были настоящими врачами

Бригада медиков, которая якобы злоупотребила алкоголем на музыкальном фестивале I Land Sound на Сааремаа в конце прошлой недели, состояла не из профессиональных врачей, а из волонтеров. Читать далее...

Больная нарвитянка требует поместить ее мать в дом попечения: уже нет сил ухаживать за ней