Картина дня: похищение детей, подробности ДТП с автобусом и раскритиковавшая EKRE Керсти Кальюлайд

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы.
Отец похитил детей и вывез их в Россию
Это история о гражданке Эстонии и о том, как ее бывший муж-россиянин похитил у нее детей. Мать пыталась забрать их на Северном Кавказе, куда Министерство иностранных дел советует не ездить, но ее и саму похитили. Когда женщине удалось бежать, местные власти объявили ее террористкой. Читать далее...
Керсти Кальюлайд: я ненавижу поведение политиков EKRE
По словам президента Эстонии Керсти Кальюлайд, она ненавидит разжигающее вражду поведение политиков Консервативной народной партии (EKRE), считает его глупым, а также извиняется за впечатление, которое в результате этого складывается об Эстонии. Читать далее...
Выбитые зубы и открытые переломы: пассажиры попавшего в ДТП автобуса не были пристегнуты ремнями безопасности
Пассажиры попавшего вчера вблизи Кейла-Йоа в ДТП автобуса, по словам сотрудников скорой помощи, в большинстве случаев не были пристегнуты ремнями безопасности, что привело к довольно серьезным травмам. Читать далее...
Глава Таллиннского аэропорта: для прямых полетов в Нью-Йорк нужно сто тысяч эстонских пассажиров
Новый руководитель Таллиннского аэропорта Рийво Тувике рассказал Postimees, как трудно заманить новые авиакомпании в Таллинн. За этим процессом стоят основательные расчеты: линия должна приносить фирме прибыль. Например, чтобы окупить открытие прямого маршрута в Нью-Йорк, им должен воспользоваться раз в год каждый десятый житель Эстонии. Читать далее...
Все тайное становится явным: пьяные медики на фестивале I Land Sound не были настоящими врачами
Бригада медиков, которая якобы злоупотребила алкоголем на музыкальном фестивале I Land Sound на Сааремаа в конце прошлой недели, состояла не из профессиональных врачей, а из волонтеров. Читать далее...
Конкуренты Prisma - о финском контрударе: такие разговоры идут уже годами
Исполнительный директор акционерного общества Prisma Peremarket Юсси Нуммелин недавно сказал изданию Kauppalehti, что Prisma намерена занять более агрессивную позицию на рынке Эстонии, нарастить рыночную долю и открыть в Таллинне десять новых супермаркетов. Читать далее...
Фото: смотрите, что фанаты Metallica оставили после себя на концертной площадке
Вчера вечером позади Эстонского национального музея собрались почти 60 000 человек, чтобы послушать легендарную группу Metallica. На следующее утро после концерта площадка была относительно чистой, но уборка будет длится весь день. Читать далее...
Слухи: крупная французская торговая сеть может выйти на эстонский рынок
Заместитель руководителя отдела надзора Департамента конкуренции Катрин Таса сообщила в эфире радиостанции Vikerraadio, что, по слухам, кроме Lidl, о выходе на рынок Эстонии подумывает крупная французская торговая сеть Auchan. Читать далее...
Схема: из-за киносъемок изменится маршрут одного из ласнамяэских автобусов
Из-за киносъемок автобус линии 58 в воскресенье на улице Паэкааре пойдет в дополнительный объезд, передает Раэпресс. Читать далее...
Европу ожидает погодный коллапс: сначала зальет, а потом…
Менее чем через месяц после того, как на большей части Европы были побиты температурные рекорды, на континент придет очередная волна аномальной жары. Об этом сообщают европейские СМИ. Читать далее...
Госконтроль: почему государство вкладывает миллиард в отмирающую отрасль промышленности?
Госконтролер Янар Хольм обратился к министру экономики и коммуникаций Таави Аасу в связи с планами государства инвестировать в производство сланцевого масла миллиард евро, хотя из-за условий климатической политики Европейского союза производство и очистка сланцевого масла в будущем может перестать приносить прибыль. Читать далее...
Страшное зрелище: рыба массово гибнет из-за недостатка кислорода
На присланном в редакцию Pärnu Postimees видео видно, как сотни уклеек, плотвы и карасей - аиной раз встречается и весьма крупная рыба - ищут на мелководье насыщенную кислородом воду, чтобы выжить. Дно канала, куда рыбы приплыли из порта Яагупи, окружены мертвой или умирающей рыбой. Читать далее...
Польша считает неуместным присутствие Путина на годовщине начала Второй мировой
Польские власти считают неуместным присутствие президента РФ Владимира Путина на памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые пройдут в Варшаве в сентябре 2019 года. Читать далее...
О пропавшем семь лет назад подростке до сих пор ни слуху ни духу. Полиция не закрывает дело
Компания молодых людей, отмечавшая холодной декабрьской ночью день рождения, очевидно, и предположить не могла, что утром о праздновании им будет напоминать пропажа товарища. Читать далее...