Картина дня: похищение детей, подробности ДТП с автобусом и раскритиковавшая EKRE Керсти Кальюлайд

Отец похитил детей и вывез их в Россию

Это история о гражданке Эстонии и о том, как ее бывший муж-россиянин похитил у нее детей. Мать пыталась забрать их на Северном Кавказе, куда Министерство иностранных дел советует не ездить, но ее и саму похитили. Когда женщине удалось бежать, местные власти объявили ее террористкой. Читать далее...

Керсти Кальюлайд: я ненавижу поведение политиков EKRE

По словам президента Эстонии Керсти Кальюлайд, она ненавидит разжигающее вражду поведение политиков Консервативной народной партии (EKRE), считает его глупым, а также извиняется за впечатление, которое в результате этого складывается об Эстонии. Читать далее...

Выбитые зубы и открытые переломы: пассажиры попавшего в ДТП автобуса не были пристегнуты ремнями безопасности

Пассажиры попавшего вчера вблизи Кейла-Йоа в ДТП автобуса, по словам сотрудников скорой помощи, в большинстве случаев не были пристегнуты ремнями безопасности, что привело к довольно серьезным травмам. Читать далее...

Глава Таллиннского аэропорта: для прямых полетов в Нью-Йорк нужно сто тысяч эстонских пассажиров

Новый руководитель Таллиннского аэропорта Рийво Тувике рассказал Postimees, как трудно заманить новые авиакомпании в Таллинн. За этим процессом стоят основательные расчеты: линия должна приносить фирме прибыль. Например, чтобы окупить открытие прямого маршрута в Нью-Йорк, им должен воспользоваться раз в год каждый десятый житель Эстонии. Читать далее...

Все тайное становится явным: пьяные медики на фестивале I Land Sound не были настоящими врачами

Бригада медиков, которая якобы злоупотребила алкоголем на музыкальном фестивале I Land Sound на Сааремаа в конце прошлой недели, состояла не из профессиональных врачей, а из волонтеров. Читать далее...

Конкуренты Prisma - о финском контрударе: такие разговоры идут уже годами

Исполнительный директор акционерного общества Prisma Peremarket Юсси Нуммелин недавно сказал изданию Kauppalehti, что Prisma намерена занять более агрессивную позицию на рынке Эстонии, нарастить рыночную долю и открыть в Таллинне десять новых супермаркетов. Читать далее...

Фото: смотрите, что фанаты Metallica оставили после себя на концертной площадке

Вчера вечером позади Эстонского национального музея собрались почти 60 000 человек, чтобы послушать легендарную группу Metallica. На следующее утро после концерта площадка была относительно чистой, но уборка будет длится весь день. Читать далее...

Слухи: крупная французская торговая сеть может выйти на эстонский рынок

Заместитель руководителя отдела надзора Департамента конкуренции Катрин Таса сообщила в эфире радиостанции Vikerraadio, что, по слухам, кроме Lidl, о выходе на рынок Эстонии подумывает крупная французская торговая сеть Auchan. Читать далее...

Схема: из-за киносъемок изменится маршрут одного из ласнамяэских автобусов

Из-за киносъемок автобус линии 58 в воскресенье на улице Паэкааре пойдет в дополнительный объезд, передает Раэпресс. Читать далее...