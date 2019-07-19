Меркель обеспокоена попытками России повлиять на европейскую политику

Американская новостная медиакомпания BuzzFeed 10 июля опубликовала возможную расшифровку переговоров итальянских политиков с российской стороной в октябре 2018 года в московском отеле "Метрополь". На ужине Джанлука Савоини - бывший помощник заместителя премьер-министра Италии Маттео Сальвини - и еще два члена партии, а также неназванные чиновники из Кремля пытались договориться о контракте на годовую поставку нефти на сумму 1,5 млрд долларов. Поставки ожидались по сниженным ценам, пишет Buzzfeed. Разница в 65 млн долларов предназначалась для правопопулистской партии, утверждает издание.

Говоря об инциденте, Меркель подчеркнула, что это - дело итальянских властей. "Мы не раз видели, как правые популистские партии получают поддержку от России", - признала она при этом.

Меркель согласна на отсрочку "Брекзита"

Общаясь с журналистами, канцлер ФРГ затронула и другие злободневные политические темы.

Так, она заявила, что выступает за предоставление Лондону отсрочки в вопросе "Брекзита". "Если Великобритании необходимо больше времени, мы должны предоставить его ей", - подчеркнула Меркель. По ее словам, многое будет зависеть от того, какие "ориентиры" обозначит Еврокомиссии новый британский премьер-министр. На вопрос, возможен ли новый референдум о выходе Лондона из состава ЕС, канцлер сообщила, что не хочет вмешиваться во внутренние дела британских властей. "Твердо уверена, что Великобритания найдет свой путь", - заявила она.

О Дублинском соглашении

Коснулась Меркель и недавнего утверждения Европарламентом Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на посту председателя Еврокомиссии. Она приветствовала планируемое экс-министром обороны ФРГ фон дер Ляйен реформирование так называемого Дублинского соглашения, которое регулирует процедуру предоставления убежища в Евросоюзе.