Пт, 19.07.2019
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Нашла в парке: трехлетняя россиянка на Ибице отравилась наркотиками

Ребенок, иллюстративное фото.

ФОТО: Einar Muoni / PantherMedia / Einar Muoni

Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки, содержащие наркотическое вещество, сообщает Diaria de Ibiza, передает "Лента.ру".

Ребенка доставили в больницу днем 18 июня. Судя по всему, девочка случайно приняла таблетку, в которой содержался метамфетамин (по другой версии – экстази). Родители не знают, какую именно дозу она получила. По информации, полученной РИА Новости от Гражданской Гвардии Балеарских островов, таблетку девочка нашла в парке, где гуляла с матерью.

Сообщается, что из-за тяжелого состояния юной пациентки вечером того же дня ее перевезли на вертолете в больницу в городе Пальма на острове Майорка. Сейчас, по данным российского информагентства, ее состояние оценивается как нормальное.

Правоохранительные органы начали расследование в связи с инцидентом. Первоначальной версией произошедшего считают несчастный случай.

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