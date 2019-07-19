Нашла в парке: трехлетняя россиянка на Ибице отравилась наркотиками

Ребенка доставили в больницу днем 18 июня. Судя по всему, девочка случайно приняла таблетку, в которой содержался метамфетамин (по другой версии – экстази). Родители не знают, какую именно дозу она получила. По информации, полученной РИА Новости от Гражданской Гвардии Балеарских островов, таблетку девочка нашла в парке, где гуляла с матерью.