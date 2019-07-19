Нашла в парке: трехлетняя россиянка отравилась наркотиками на Ибице

Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza, передает "Лента.ру".
Ребенка доставили в больницу днем 18 июня. Судя по всему, девочка случайно приняла таблетку, в которой содержался метамфетамин (по другой версии – экстази). Родители не знают, какую именно дозу она получила. По информации, полученной РИА Новости от Гражданской Гвардии Балеарских островов, таблетку девочка нашла в парке, где гуляла с матерью.
Сообщается, что из-за тяжелого состояния юной пациентки вечером того же дня ее перевезли на вертолете в больницу в городе Пальма на острове Майорка. Сейчас, по данным российского информагентства, ее состояние оценивается как нормальное.
Правоохранительные органы начали расследование в связи с инцидентом. Первоначальной версией произошедшего считают несчастный случай.