О пропавшем семь лет назад подростке до сих пор ни слуху ни духу. Полиция не прекращает дело

В большинстве случаев пропавшего человека находят в течение суток, но бывает и так, что прошло много времени, и поделать что-то уже трудно. Если дело о пропаже человека является активным в течение пяти лет, у родных есть юридическое право признать пропавшее лицо мертвым. Сассь заверяет, что официальное признание мертвым не значит, что поиски будут прекращены: в юридическом смысле дело прекращено, но полиция исходит из практики и держит дело под рукой на случай поступления новой информации.

По вышеупомянутому случаю Айна Эрика в последние годы также поступали обнадеживающие на первый взгляд зацепки, но, по словам Сасся, они никуда, к сожалению, не привели.

Добровольцы приносят много пользы

Сассь отметил, что в поисках пропавших без вести большую помощь оказывают добровольческие организации, помогающие в проведении поисков на местности.

Например, с полицией сотрудничают поисковая группа Estsar, добровольная резервная спасательная группа, Западноэстонская добровольная спасательная группа, добровольцы Мульгимаа и многие другие. По словам Сасся, при подозрении на исчезновение близкого человека важнее всего позвонить в полицию, которая организует поиски и привлечет добровольцев. Важно помнить: всегда есть возможность того, что речь идет о преступлении, и любой посторонний след на месте происшествия может помешать криминальному производству. К счастью, такие случаи редки.

Сассь советует добровольным группам, которые хотят внести свою лепту в поиски пропавших, заключать с полицией соглашение о сотрудничестве. Большинство созданных по народной инициативе добровольных организаций это уже сделали.

Маргус Сассь добавил, что сотрудничество полиции и добровольцев хорошо налажено и полиция высоко ценит вклад пришедших на помощь в каждом поиске.

Если человек пропал

Когда поступает сообщение о пропаже человека, полиция собирает у родных и окружения информацию, проверяет прошлое, изучает круг знакомых и возможные места пребывания.

Если поблизости от места пропажи есть видеокамеры наблюдения, полиция изучает их записи.

По возможности позиционируется мобильный телефон, делаются распечатка звонков и анализ банковских данных. Идет сбор информации при помощи масс-медиа, проводится проверка пересечений границы и по возможности - мониторинг использования компьютера и интернета. Обыскивается местность при помощи патрулей. Используются дроны, вертолеты, собаки и другие средства, в зависимости от обстоятельств исчезновения.

​Если первоочередные действия произведены, а человек не найден, продолжается работа по сбору информации. При необходимости и с поступлением новой информации могут быть организованы дополнительные поиски на местности.

Кроме того, исчезновение заносится в международную базу данных на случай, если перемещения пропавшего человека зафиксируются в ходе проверки в других странах.