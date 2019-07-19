О пропавшем семь лет назад подростке до сих пор ни слуху ни духу. Полиция не закрывает дело

Компания молодых людей, отмечавшая холодной декабрьской ночью день рождения, очевидно, и предположить не могла, что утром о праздновании им будет напоминать пропажа товарища, пишет Postimees.
Полиция Эстонии каждый день получает с десяток сообщений о пропавших людях. В некоторых случаях они так и остаются не найденными.
8 декабря 2012 года недалеко от села Кулла в Вильяндиском уезде отмечали день рождения, куда пришла молодежь разного возраста. Как это бывает в наши дни, подростки выпили в честь праздника. В компании находился и 14-летний Айн Эрик, который в тот же день участвовал в небольшом ДТП, итогом которого стала поцарапанная машина. По словам участников вечеринки, случившееся явно испортило настроение Айну Эрику, но товарищи не делали никаких выводов: в конце концов, у всех бывают хорошие и плохие дни.
Последним его видел врач скорой
Примерно в половину третьего ночи компания заметила, что державшийся весь вечер особняком и пребывавший не в духе Айн Эрик куда-то пропал.
Друзья попробовали отправить ему телефонные сообщения и прошлись по окрестностям в поисках, но безрезультатно. Решили, что парень пошел домой. К сожалению, теперь известно, что к этому времени Айн Эрик успел отойти далеко от места празднования. Вроде бы его заметил на отрезке шоссе между автобусной остановкой Кукси и поселком Кулла водитель проезжавшей мимо скорой помощи, ехавший по дороге Абья-Палуоя.
Помимо попадающего под описание Айна Эрика молодого человека водитель скорой помощи видел в паре сотен метров впереди еще двух человек, личности которых полиции до сих пор не удалось установить. По словам водителя, все трое шли в направлении Кулла.
На основании показаний участников вечеринки полиции не удалось выяснить, могли ли те два молодых человека быть на праздновании. Эта встреча на обочине шоссе была последним разом, когда кто-либо видел Айна Эрика.
Сейчас нельзя с уверенностью сказать, были ли два неустановленных лица там случайно или знали что-то о случившемся.
В дальнейшем телефон молодого человека молчал, а сам он словно испарился. На следующий день полиция вместе с добровольцами начала поиски. Поскольку той ночью было холодно, а кроме того, не исключено, что свою роль сыграл алкоголь, оперативность действий была очень важна. По данным метеорологов, той ночью было до -10 градусов, а при такой температуре переохлаждение может наступить очень быстро.
Поиски, охватившие весь регион, результатов не принесли. Удалось разве что найти телефон Айна Эрика, который по данным полиции был в Халлисте. Полиция выяснила, что у подростка было два телефона, поскольку обнаруженный он оставил в Халлисте еще до похода на вечеринку. С собой у него был другой телефон, который так и не нашли. Это означает, что точные передвижения Айна Эрика после вечеринки неизвестны.
Ни семья, ни участники празднования не смогли предположить, куда мог направиться молодой человек. До сих пор непонятно это и полиции. Из показаний выяснилось, что, покинув вечеринку, он пытался позвонить своей подруге, которая спала и не ответила на звонок.
Сейчас, спустя годы, полиция дополняет дело по мере возникновения новой информации.
Глава полицейского участка Вильянди Маргус Сассь отметил, что в данном деле нельзя исключать ни один возможный сценарий, но по оценке полиции, на основании имеющейся информации скорее всего речь идет о несчастном случае, и поэтому нет оснований для начала уголовного расследования. "Читая сегодня материалы дела, я не вижу, чтобы какие-то действия остались не произведенными, но мы, конечно, реагируем на все намеки", - сказал он.
В год пропадают тысячи человек
По словам вильяндиского регионального руководителя Лыунаской префектуры Меэлиса Лилля, полиция каждый день получает с десяток сообщений о пропавших без вести людях. В 2019 году по всей Эстонии таких сообщений уже свыше 2400. Из этих тысяч сообщений, поступающих полицейским, лишь малая доля приходится на случаи, когда человек действительно может быть в опасности. Большая часть случаев связана с несовершеннолетними, сбежавшими из дома из-за семейных конфликтов.
Маргус Сассь обращает внимание людей на то, чтобы каждый ставил близких в известность о своих перемещениях. Зачастую люди не верят, что с ними или их родными может случиться что-то подобное, и поэтому пренебрегают простой информацией, которая может спасти жизнь в случае исчезновения человека. Например, отправляясь в лес за грибами или ягодами, стоит сообщить, куда именно человек отправляется. Кроме того, обязательно нужно взять с собой заряженный телефон и питьевую воду. Если есть возможность, лучше передвигаться в компании.
По словам Сасся, важно, чтобы родители знали, где находятся и с кем общаются их дети. Также друзьям стоит следить, чтобы никто не уходил куда-либо в одиночестве. "В осенний сезон у нас довольно много работы уходит на поиски, и для нас это довольно ресурсозатратное занятие, но мы ищем человека в каждом случае и при необходимости привлекаем к поискам вертолет и добровольцев", - сказал Сассь.
Дела не закрываются
По словам Меэлиса Лилля, в работе полиции крайне важно реагировать на те случаи, где есть основания полагать, что пропавший мог оказаться в беде и быстрое реагирование позволит спасти его жизнь. В Вильяндимаа полиция в этом году получила 31 сообщение, в котором просили помощи в установлении местонахождения людей. Во всех случаях это было сделано, и сейчас не идет ни одного свежего поиска. Но помимо новых дел у полиции есть несколько нераскрытых, в отношении которых нельзя исключать несчастный случай, намеренное исчезновение или криминал.
Маргус Сассь сказал, что если полиция получает заявление о пропаже человека, у полиции по закону есть десять дней, чтобы решить, как юридически оформить этот случай. Если лицо является пропавшим в течение десяти дней, полиция, по словам Сасся, открывает дело о розыске, которое объединяет все материалы расследования и дает возможность, к примеру, посмотреть распечатку звонков и проверить поступающие сигналы.
В большинстве случаев пропавшего человека находят в течение суток, но бывает и так, что прошло много времени, и руки участников связаны. Если дело о пропаже человека является активным в течение пяти лет, у родных есть юридическое право признать пропавшее лицо мертвым. Сассь заверяет, что официальное признание мертвым не значит, что поиски будут прекращены: в юридическом смысле дело закрыто, но полиция исходит из практики и держит дело под рукой на случай поступления новой информации.
По вышеупомянутому случаю Айна Эрика в последние годы также поступали обнадеживающие на первый взгляд зацепки, но, по словам Сасся, они никуда, к сожалению, не привели.
Добровольцы приносят много пользы
Сассь отметил, что в поисках пропавших без вести большую помощь оказывают добровольческие организации, помогающие в проведении поисков на местности.
Например, с полицией сотрудничают поисковая группа Estsar, добровольная резервная спасательная группа, Западноэстонская добровольная спасательная группа, добровольцы Мульгимаа и многие другие. По словам Сасся, при подозрении на исчезновение близкого человека важнее всего позвонить в полицию, которая организует поиски и привлечет добровольцев. Важно помнить: всегда есть возможность того, что речь идет о преступлении, и любой посторонний след на месте происшествия может помешать криминальному производству. К счастью, такие случаи редки.
Сассь советует добровольным группам, которые хотят внести свою лепту в поиски пропавших, заключать с полицией соглашение о сотрудничестве. Большинство созданных по народной инициативе добровольных организаций это уже сделали.
Маргус Сассь добавил, что сотрудничество полиции и добровольцев хорошо налажено и полиция высоко ценит вклад пришедших на помощь в каждом поиске.
Если человек пропал
Когда поступает сообщение о пропаже человека, полиция собирает у родных и окружения информацию, проверяет прошлое, изучает круг знакомых и возможные места пребывания.
Если поблизости от места пропажи есть видеокамеры наблюдения, полиция изучает их записи.
По возможности позиционируется мобильный телефон, делаются распечатка звонков и анализ банковских данных. Идет сбор информации при помощи масс-медиа, проводится проверка пересечений границы и по возможности - мониторинг использования компьютера и интернета. Обыскивается местность при помощи патрулей. Используются дроны, вертолеты, собаки и другие средства, в зависимости от обстоятельств исчезновения.
Если первоочередные действия произведены, а человек не найден, продолжается работа по сбору информации. При необходимости и с поступлением новой информации могут быть организованы дополнительные поиски на местности.
Кроме того, исчезновение заносится в международную базу данных на случай, если перемещения пропавшего человека зафиксируются в ходе проверки в других странах.