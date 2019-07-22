Не на ту напал: брачный аферист раскручивал жительницу Эстонии на деньги, но потерпел сокрушительное фиаско

Стала изучать ссылки и статьи о мошенниках. Называется это Romantic scamm и работает так.

1) Новеньких людей стараются как можно быстрее увести с сайта или программы. Ибо потенциальную жертву может переманить другой скаммер (у них там битвы за жертв).

2) Быстро начинают признаваться в любви и говорят приятные слова (чаще всего про красивые глаза - они есть у всех).

3) Никогда не называют по имени, так как общаются параллельно с кем-то еще (параллельно пять-шесть жертв) и могут перепутать.

4) На жертв заводят досье: кто, что делает, кем работает, финансовое положение, есть ли дети, путешествует ли и т.д. Общаться с одной жертвой могут также разные скаммеры.

5) Когда втираются в доверие, появляются различные причины на то, чтобы попросить деньги (что-то случилось с ним или с детьми, на подарок ребенку, за посылку и т.д.).

6) Начинают давить на жалость и делают это, когда человек утомлен, расслаблен, подавлен. Поэтому переписываются по вечерам, перед сном, стараясь максимально отвлечь человека, отвелечь на себя все его внимание.

7) Разводят до того момента, пока у жертвы окончательно не опустеет кошелек.

8) Исчезают.

9) Перевод денег неофициально, через Western Union.

10) Неграмотные, вместо I am пишут AM.

11) Специально присылают фотографии на фоне домов, в машине. Могут писать, что имеют имущество, недвижимость. Питер прислал финке фото в Ford Mustang. Знакомую знакомой развел парень, специально арендовавший дом. Они создают иллюзию. Делают это для того, чтобы им поверили, что они смогут вернуть деньги.

История с матерью звучала более правдоподобно, чем другие: ведь практически у каждого есть родители и ситуации в семьях могут быть разные. Но, по совету Яны Фроловой, я попросила у него телефон матери. На что он ответил, что выслал ее номер в посылке. Что тоже выглядело сомнительно.

Логично, если матери здесь нет, то зачем ему увольняться из армии, лишаться дохода и ехать в Эстонию, бедную, по сравнению с Америкой, страну. Зачем устраивать свою жизнь здесь, ничего не имея, когда, по его словам, в США он имеет все: дом, машину, работу.

На свое счастье, на днях я нашла в Instagram реального человека, чьи фото и видео мошенник использовал в переписке со мной и девушками. Парню 24 года. Он действительно американский военный. Женат и очень любит свою жену. И я ему написала письмо с оповещением, что кто-то использовал его фото и видео для развода девушек.

Подобных историй в интернете масса. Есть куча видео на YouTube. Все схемы описаны.

Мне Питер писал, что он может общаться только в WhatsApp. Звонить нельзя. Я пробовала, доступа не было. Не было даже гудков. Буквально несколько недель назад я приобрела стартовик и позвонила ему на номер. И были гудки. Со своего номера я до сих пор не могу дозвониться. На звонок он не ответил, а потом заблокировал номер. Соответственно, уже тогда он обманывал. В статьях также пишут, что военным разрешено говорить по телефону с родными. Билеты на самолет домой оплачиваются Америкой. Большими буквами пишут: НЕ ПЕРЕВОДИТЕ ДЕНЬГИ НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ.

Подробнее о скаммерах можно почитать здесь, здесь и здесь. Жалобы на романтических военных скаммером можно писать сюда.