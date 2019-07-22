Не на ту напал: брачный аферист раскручивал жительницу Эстонии на деньги, но потерпел сокрушительное фиаско
После публикации статьи «Лжец уровня „бог“: брачный аферист загнал жительницу Эстонии в долги и не намерен останавливаться» в редакцию Rus.Postimees поступило письмо от читательницы, которая на условиях анонимности поделилась своим опытом общения с подобным профессиональным женихом.
В марте я познакомилась с помощью приложения Badoo с парнем. Peter Nelson Thompson из Америки - Финикс, штат Аризона, 32 года. По фотографиям ему не дашь больше 25 лет, но он утверждал, что просто выглядит моложе. Позже, через три месяца, я нашла в Twitter его сослуживцев и узнала, что им по 25 лет. Он представился американским солдатом, служащим в Афганистане. Прислал фото - и не одно - в форме US Marine. Также отправлял снимки друзей.
Стали переписываться в WhatsApp. Питер хотел, чтобы я как можно скорее удалилась с Badoo, он и сам удалил свой аккаунт. Намного позже, якобы рискуя, прислал видео из комнаты, где лежит на двухъярусной кровати, и как едет в танке с сослуживцем (хотя, по его словам, видеозвонки запрещены, просто говорить по телефону якобы тоже нельзя). Я просила делать селфи и он соглашался.
Написал, что его родители развелись, когда он был ребенком, и отец увез его жить в Америку. Сейчас он умер, а мать живет в Тарту. С ней он не общался с детства, поскольку отец был против. По окончании службы - в мае 2019 года - хочет приехать к ней, чтобы помириться и жить в Эстонии. Мол, больше у него никого нет.
На четвертый день Питер стал признаваться в любви, что, естественно, меня насторожило. Периодически возникало ощущение, что со мной общаются разные люди. Долгое время называл «дорогая» и без имени. (Потом оказалась, что он вообще его не знал.) Говорил, что хочет иметь детей. Мы переписывались каждый вечер с 18 до 22:00. Мои родственники сразу сказали, что это обман. Двоюродный брат попытался проверить его по интернету, но ничего не нашел. Но тогда я обратилась к знакомой гадалке, специализирующейся на гадании на кофейной гуще, предсказания которой до этого всегда сбывались. Та сказала, что он не врет, что это не мошенник, и я поверила.
Писал мне, как хочет поскорее приехать в Эстонию. Мы планировали поездки за границу. В апреле он сообщил, что его отправляют в Сирию. Попросил принять посылку с его вещами. Мол, у меня они будут в сохранности. Я по глупости и доброте согласилась. Хотя веб-констебль Яна Фролова, с которой я связалась с целью консультации, посоветовала ничего такого не делать. Все же я дала ему свои контактные данные: э-мейл, домашний адрес, имя и фамилию.
Он прислал выписку, что отправил курьерской фирмой 37-килограммовую посылку. Чтобы я могла отслеживать ее на сайте фирмы, я должна была им отправить по электронной почте письмо, что я и сделала. В день, когда я дома ждала курьера с посылкой, пришло извещение, что посылку задержали на границе в Турции, в Стамбуле. Якобы не оформлены какие-то важные документы, заплатите налоги через Western Union (!) в размере 900 евро. Написала ему, что денег у меня нет, о чем предупредила еще в начале знакомства, и посылку выкупить не могу.
Каждый вечер он начинал ныть и давить мне на психику: что в посылке вся его и наша будущая жизнь - пенсионное удостоверение, свидетельство об окончании учебы и т.д. Что я оставила его без ничего, и он теперь нищий. Что нужно сделать все, чтобы посылку получить - взять в долг и т.д. Обещал по возвращении все вернуть. Давил очень сильно. Доводил до нервного срыва. Внушал чувство вины.
Но посылку я так и не выкупила и не получила. Просила даже знакомых в Турции узнать, есть ли такая посылка. И выяснила, что транзитную посылку могут задержать на границе в Эстонии, но никак не в Турции. И о посылке на границе Турции никто ничего не знал. В ответ на мои доводы, что кто-то пытается его развести, он удивленно спрашивал, кто и каким образом.
В какой-то момент он даже написал, что по приезде хочет на мне жениться. Отправил фотографию, где он с другими солдатами и на его пальце кольцо (написал, что хотел показать военным девушкам, что он состоит в отношениях). После этого между мной и Питером возникло недопонимание, и он меня заблокировал. Очень многое говорило мне о том, что он мошенник. Но, я продолжала верить словам гадалки, которая продолжала убеждать, что он не врет. Две недели мы не общались.
В мае я добилась того, чтобы он меня разблокировал. Стали снова переписываться. Питер продолжал спрашивать о посылке. А 17 мая выяснилось, что сайт курьеров перестал работать. В итоге он стал писать, что из-за меня он вынужден остаться на службе еще на пару месяцев. Что денег у него нет. Что его счета он сам заблокировал перед поездкой в Афганистан. Что любит меня, но скоро перестанет со мной общаться, поскольку не может быть с девушкой, которая ему не доверяет.
Питер создал в WhatsApp группу под названием WOW. Добавил меня туда и сразу же удалил. Спросила, что за группа. Ответил: «Военное дер*мо». Я подумала, что добавил случайно, хотя обратила внимание, что там было пять иностранных номеров (норвежские, американские, финский). 21 мая он общался со мной в последний раз. Потом исчез. Залезла в эту группу, чтобы найти его, а там мне написала девушка из Финляндии. Оказалось, что и с ней он познакомился на Badoo, начал общаться в марте. Она связалась с другим номером из группы. Там оказалась девушка из Норвегии. С ней он общался с апреля. В общем, всем он писал про маму в их стране и как он хочет вернуться домой. Всем пытался втюхать эту посылку. На всех он хотел жениться. Ни от кого денег не получил и исчез.
Стала изучать ссылки и статьи о мошенниках. Называется это Romantic scamm и работает так.
1) Новеньких людей стараются как можно быстрее увести с сайта или программы. Ибо потенциальную жертву может переманить другой скаммер (у них там битвы за жертв).
2) Быстро начинают признаваться в любви и говорят приятные слова (чаще всего про красивые глаза - они есть у всех).
3) Никогда не называют по имени, так как общаются параллельно с кем-то еще (параллельно пять-шесть жертв) и могут перепутать.
4) На жертв заводят досье: кто, что делает, кем работает, финансовое положение, есть ли дети, путешествует ли и т.д. Общаться с одной жертвой могут также разные скаммеры.
5) Когда втираются в доверие, появляются различные причины на то, чтобы попросить деньги (что-то случилось с ним или с детьми, на подарок ребенку, за посылку и т.д.).
6) Начинают давить на жалость и делают это, когда человек утомлен, расслаблен, подавлен. Поэтому переписываются по вечерам, перед сном, стараясь максимально отвлечь человека, отвелечь на себя все его внимание.
7) Разводят до того момента, пока у жертвы окончательно не опустеет кошелек.
8) Исчезают.
9) Перевод денег неофициально, через Western Union.
10) Неграмотные, вместо I am пишут AM.
11) Специально присылают фотографии на фоне домов, в машине. Могут писать, что имеют имущество, недвижимость. Питер прислал финке фото в Ford Mustang. Знакомую знакомой развел парень, специально арендовавший дом. Они создают иллюзию. Делают это для того, чтобы им поверили, что они смогут вернуть деньги.
История с матерью звучала более правдоподобно, чем другие: ведь практически у каждого есть родители и ситуации в семьях могут быть разные. Но, по совету Яны Фроловой, я попросила у него телефон матери. На что он ответил, что выслал ее номер в посылке. Что тоже выглядело сомнительно.
Логично, если матери здесь нет, то зачем ему увольняться из армии, лишаться дохода и ехать в Эстонию, бедную, по сравнению с Америкой, страну. Зачем устраивать свою жизнь здесь, ничего не имея, когда, по его словам, в США он имеет все: дом, машину, работу.
На свое счастье, на днях я нашла в Instagram реального человека, чьи фото и видео мошенник использовал в переписке со мной и девушками. Парню 24 года. Он действительно американский военный. Женат и очень любит свою жену. И я ему написала письмо с оповещением, что кто-то использовал его фото и видео для развода девушек.
Подобных историй в интернете масса. Есть куча видео на YouTube. Все схемы описаны.
Мне Питер писал, что он может общаться только в WhatsApp. Звонить нельзя. Я пробовала, доступа не было. Не было даже гудков. Буквально несколько недель назад я приобрела стартовик и позвонила ему на номер. И были гудки. Со своего номера я до сих пор не могу дозвониться. На звонок он не ответил, а потом заблокировал номер. Соответственно, уже тогда он обманывал. В статьях также пишут, что военным разрешено говорить по телефону с родными. Билеты на самолет домой оплачиваются Америкой. Большими буквами пишут: НЕ ПЕРЕВОДИТЕ ДЕНЬГИ НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ.
Подробнее о скаммерах можно почитать здесь, здесь и здесь. Жалобы на романтических военных скаммером можно писать сюда.
В последнее время замечаю, что в Эстонии статей на эту тему становится все больше. И в одной из статей был как раз указан март-апрель. Девушек удалось развести. Это как раз тот период, когда он писал мне. Надеюсь, мое письмо поможет другим девушкам сохранять трезвость рассудка в общении с парнями в интернете.