«Повесим на стену»: группа Metallica забрала с собой из Тарту оригинальный сувенир

Вчера до начала концерта с группой Metallica встретился мэр Тарту Урмас Клаас. Его пригласил тур-менеджер, поскольку музыканты захотели познакомиться с главой города, пишет Tartu Postimees.
Клаас сказал, что музыкантов особо впечатлили видоизмененные тартуские городские знаки.
«Группа забрала с собой два знака, музыканты пообещали повесить их на стену в своей штаб-квартире в Сан-Франциско», - рассказал мэр.
Клаас также побеседовал с командой, которая сопровождает группу в туре. «Организаторы провели тут много времени и сказали, что Тарту — замечательное место, которое отлично подходит для проведения больших концертов», - сказал Клаас.