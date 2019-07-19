Пт, 19.07.2019
Храбрые эстонские солдаты освободили жителей Печор, которые были захвачены красными кровопийцами. Яак Мадисон
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • «Повесим на стену»: группа Metallica забрала с собой из Тарту оригинальный сувенир

«Повесим на стену»: группа Metallica забрала с собой из Тарту оригинальный сувенир

В честь концерта Metallica видоизменились тартуские городские знаки.

ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Вчера до начала концерта с группой Metallica встретился мэр Тарту Урмас Клаас. Его пригласил тур-менеджер, поскольку музыканты захотели познакомиться с главой города, пишет Tartu Postimees.

Клаас сказал, что музыкантов особо впечатлили видоизмененные тартуские городские знаки.

«Группа забрала с собой два знака, музыканты пообещали повесить их на стену в своей штаб-квартире в Сан-Франциско», - рассказал мэр.

Клаас также побеседовал с командой, которая сопровождает группу в туре. «Организаторы провели тут много времени и сказали, что Тарту — замечательное место, которое отлично подходит для проведения больших концертов», - сказал Клаас.

Metallica собрала в Тарту 60 000 фанатов.

ФОТО: Rannar Raba

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ