«Повесим на стену»: группа Metallica забрала с собой из Тарту оригинальный сувенир

«Группа забрала с собой два знака, музыканты пообещали повесить их на стену в своей штаб-квартире в Сан-Франциско», - рассказал мэр.

Клаас также побеседовал с командой, которая сопровождает группу в туре. «Организаторы провели тут много времени и сказали, что Тарту — замечательное место, которое отлично подходит для проведения больших концертов», - сказал Клаас.