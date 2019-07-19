Неплохо! Глава обанкротившейся фирмы получил почти 200 000 евро выходного пособия

Бывший исполнительный директор текстильного предприятия Baltika Меэлис Мильдер, покинувший свой пост 26 июня, получил в качестве выходного пособия 198 000 евро, приводит Postimees данные экономического отчета компании за второй квартал.
По сообщению предприятия, Мильдер покинул должность по собственному желанию и продолжит работать консультантом совета фирмы на основании годового контракта.
Оборот Baltika во втором квартале уменьшился на 5,2% до 10,5 млн евро, а убытки составили 585 000 евро. Во втором квартале прошлого года предприятие заработали 127 000 евро прибыли.
Во вторник Baltika начала эмиссию акций по номинальной цене в 10 центов за штуку. Биржевая цена акции Baltika составляет 35,9 цента.