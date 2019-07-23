Правомочны ли подобные действия правления квартирного товарищества?

Приводим ее письмо с некоторыми сокращениями:

«Наше правление превращает жизнь большинства людей в АД. Эти два человека возомнили себя хозяевами дома. Они ведут себя не корректно по отношению ко многим собственникам, вписывают непонятные платы в счет, ничего не объясняя, поздно вечером приходят в квартиру, где живет одинокая молодая женщина с несовершеннолетним ребенком и угрожают, чтобы та продавала квартиру за долги. Вынуждают семью с четырьмя детками нанимать юриста и оспаривать через суд необъяснимые доплаты в счете, выписывают штрафы за неправильно припаркованные машины, и это только верхушка айсберга. Большое количество собственников уже устали от их хамства и наглости. Помогите нам, пожалуйста. Может благодаря тому, что об этом ужасе узнает общественность, наши мученья прекратятся.

С уважением, Виктория».

Отвечает руководитель юридического бюро Invictus Юри Асари.

Предполагая, что приведенная информация истинна, проблему можно решить только заменив членов правления. Они избираются и отзываются решением общего собрания квартирного товарищества. Правление должно созывать общее собрание, и в том случае, если этого требуют в письменной форме и с указанием причины не менее 1/10 членов некоммерческого объединения и если уставом не предусмотрено требование меньшей нормы представительства. Если правление не созывает общее собрание, лица, ходатайствующие об этом, могут созвать его сами в том же порядке, что и правление.

Таким образом, собственники квартир, недовольные работой правления товарищества, могут проявить инициативу и созвать собрание сами (части 3 и 4 статьи 20 Закона о некоммерческих объединениях). Возможно, какое-то воздействие на членов правления может оказать и Союз квартирных товариществ.