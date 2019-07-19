В полях трудятся украинцы, а Университет естественных наук не может найти студентов

По сообщению вуза, прием в бакалавриат пройдет по следующим учебным программам: садоводство, лесоводство, технология деревообработки, производство и сбыт сельскохозяйственного урожая, техника и технология, водное строительство и охрана воды.

Заявлений ждут от выпускников гимназий и профессионально-технических училищ, а также от взрослых, которые ищут возможности дальнейшего обучения. Условия дополнительного приема - те же, что были при очередном приеме в университет.

Дополнительный прием в магистратуру состоится по учебным программам, на которых по состоянию на 1 августа будут незаполненные учебные места. Заявления можно подавать с 5 по 25 августа.