Пт, 19.07.2019
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  • Дерни за веревочку и дверь закроется: в каких условиях вынуждены работать водители автобусов

Дерни за веревочку и дверь закроется: в каких условиях вынуждены работать водители автобусов

Пассажиры автобуса Пярну-Валга-Выру заметили необычный способ закрытия двери.

ФОТО: Kevin Koik

В среду взорам ехавших из Пярну в Валга, а оттуда далее в Выру пассажиров при входе в автобус открылась необычная картина, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Между передней дверью и сиденьем была натянута веревка, которая помогала закрывать дверь. Почему так? А потому, что автоматически автобусная дверь до конца не закрывается.

Решение проблемы придумал сам водитель — он натянул между дверью и сиденьем веревку толщиной с палец.

Водитель сказал, что дверь не всегда должным образом закрывается и приходится тянуть за веревку. Открывается дверь всегда без проблем.

Нехитрым приспособлением пришлось воспользоваться на Валгаском автобусном вокзале: водитель потянул за веревку, дверь закрылась и полный пассажиров автобус направился в Выру.

Один пассажир сказал, что плохо закрывающиеся дверь — это основная неисправность автобусов SOR. Он похвалил водителя, который придумал простое и практическое решение проблемы.

Речь идет об автобусе предприятия Go Bus, он ездил в среду на линии номер 291 и 293.

Тартуский региональный директор по обслуживанию Go Bus Эрвин Нымме сказал, что они выясняют обстоятельства данного инцидента и просят прощения у пассажиров за возможные неудобства.

Водитель автобуса в среду сказал, что автобус в четверг отправят на ремонт. Возможно, теперь проблему удастся решить не только с помощью веревки.

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