Галерея: самоходный автобус скоро начнет возить пассажиров по Кадриоргу

По словам представителя фирмы Autonomous Mobility Пирко Конса, преимущество этого восьмиместного автобуса в том, что он маленький и маневренный.

"Лучше всего он там, где большие автобусы проехать не могут. Идеальным было бы объединить его возможности с более скоростным и габаритным общественным транспортом", - сказал Конса.

Так, в будущем подобный автобус мог бы оказывать услугу так называемой последней мили. К примеру, рейсовый автобус везет пассажиров до центра какого-либо населенного пункта. Чтобы этому автобусу не нужно было разъезжать по маленьким улочкам жилого района, вместо него путь мог бы продолжить тихий и экологичный маленький самоходный автобус.

Пока в рамках испытаний он соединит трамвайную остановку "Кадриорг" с музеем Kumu, но на уме у Autonomous Mobility есть и другие районы, где можно было бы использовать этот автобус.

Испытания стартуют уже сейчас, а перевозка пассажиров начнется после того, как свое одобрение даст Департамент шоссейных дорог. Автобусный маршрут в направлении музея будет пролегать по улице Вейценберги, а оттуда - в сторону города по улицам Мяэкалда и Койдула.