Суд отклонил иск родственников погибших на пароме «Эстония»

1116 выживших и близких погибших на пароме «Эстония» подали совместный иск против судоверфи Meyer и классификационного бюро Bureau Veritas. Они требовали от ответчика более 40 миллионов евро.

В решении суда говорится, что согласно французскому и шведскому законодательствам заявители не предоставили достаточных доказательств, чтобы доказать, что предприятия Bureau Veritas или Jos L. Meyer-Werft Gmbh & Co допустили серьезную или умышленную ошибку, сообщает rus.err.ee.

Следовательно, по мнению суда, требование заявителей о возмещении ущерба также является необоснованным, и суд постановил, что ходатайство должно быть отклонено. Адвокаты заявителей еще не прокомментировали это решение.