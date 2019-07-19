Суд отклонил иск родственников погибших на пароме «Эстония»
Французский суд решил отклонить иск пострадавших и родственников погибших на пароме «Эстония» против построившей паром судоверфи Meyer Werft и классификационного бюро Bureau Veritas, принявшего в свое время судно, пишет Postimees со ссылкой на AFP.
1116 выживших и близких погибших на пароме «Эстония» подали совместный иск против судоверфи Meyer и классификационного бюро Bureau Veritas. Они требовали от ответчика более 40 миллионов евро.
В решении суда говорится, что согласно французскому и шведскому законодательствам заявители не предоставили достаточных доказательств, чтобы доказать, что предприятия Bureau Veritas или Jos L. Meyer-Werft Gmbh & Co допустили серьезную или умышленную ошибку, сообщает rus.err.ee.
Следовательно, по мнению суда, требование заявителей о возмещении ущерба также является необоснованным, и суд постановил, что ходатайство должно быть отклонено. Адвокаты заявителей еще не прокомментировали это решение.
Направлявшийся из Таллинна в Стокгольм паром «Эстония» затонул в ночь на 28 сентября 1994 году во время шторма в Балтийском море в 40 км от острова Утё. В катастрофе погибло более 850 человек.