Фото: день в этом лофте стоит, как завтрак в соседней гостинице

Апартаменты в реновированном доме предлагаются в аренду и на короткий, и на длительный срок. А само объявление написано удивительно живо, грамотно и красиво. Например, вот такой пассаж: «Обстановка, продуманная до ручек шкафа — вот залог того, что в наших лофтах вы будете себя чувствовать более уютно, чем в отелях. Атмосферу Бруклина создают высокие потолки, мебель из цельного дерева, стена из красного кирпича, роскошные арочные окна, а также современный эстонский высококлассный дизайн.

ФОТО: KV.EE

Привлекательный вид на Старый город и дизайнерский квартал Ротерманни. Но никуда не надо ехать, потому что и дома на удивление хорошо. Просто позовите кого-нибудь в гости».

Цена аренды начинается с 25 евро в день. «В расположенном по соседству пятизвездочном отеле за эти деньги можно получить лишь завтрак. Никаких восточноевропейских фокусов! В арендную плату включены все возможные платежи».

В этих апартаментах, судя по объявлению, удобнее, чем дома: раз в неделю делают уборку, меняют постельное белья и полотенца. «В соседях будут врачи, юристы, государственные чиновники и другие приличные люди, которых вы свободно можете пригласить на кофе, вино или национальное блюдо с кислой капустой», - этот текст рассчитан, конечно, на иностранцев, но, согласитесь, читать его очень интересно.

«В большинстве квартир также есть кухня, чтобы вы могли провести дуэль с другом или с самим собой в стиле Джейми Оливер против Гордона Рамси», - ну не прелесть ли?

ФОТО: KV.EE

А у портье, который круглосуточно дежурит на первом этаже, «вы даже ночью можете уточнить слова гимна Эстонии или где находится ближайшая будка с кебабами».