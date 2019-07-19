Землетрясение в Афинах вызвало панику среди туристов и местных жителей

Землетрясение произошло в столице Греции Афинах, сообщает в пятницу Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Интерфакс.
Магнитуда подземных толчков составила 5,1.
В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что подземные толчки вызвали панику среди туристов и местных жителей, многие из которых выбежали на улицы.
Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.
Вечером 10 июля на север Греции обрушилась сильная буря с градом, унесшая в итоге жизни шести человек. Среди погибших - туристы из Чехии, России и Румынии. Несколько десятков человек пострадали.