Пт, 19.07.2019
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Землетрясение в Афинах вызвало панику среди туристов и местных жителей

Vaade Kreeka pealinnale Ateenale.

ФОТО: EPA / Scanpix

Землетрясение произошло в столице Греции Афинах, сообщает в пятницу Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Интерфакс.

Магнитуда подземных толчков составила 5,1.

В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что подземные толчки вызвали панику среди туристов и местных жителей, многие из которых выбежали на улицы.

Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Люди на афинской улице после землетрясения.

ФОТО: ALEXANDROS VLACHOS / EPA / Scanpix

Вечером 10 июля на север Греции обрушилась сильная буря с градом, унесшая в итоге жизни шести человек. Среди погибших - туристы из Чехии, России и Румынии. Несколько десятков человек пострадали.

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