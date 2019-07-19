Почему автобус врезался в грузовик? Фирма ATKO озвучила версию водителя и обратилась к пострадавшим

Водитель автобуса объяснил работодателю, что грузовик в нарушение правил дорожного движения был припаркован на сплошной линии и сразу после слепого поворота направо так, что прицеп занимал большую часть проезжей части в направлении Клоогаранна. Также не была включена аварийка и не был выставлен знак аварийной остановки.

Водитель рассказал, что после поворота солнце на этом участке дороги светило прямо на автобус и из-за слепящего солнца, к сожалению, он заметил стоящий на проезжей части грузовик слишком поздно, поэтому избежать столкновения не удалось.

«Автобус технически исправен и оснащен ремнями безопасности, но поскольку многие пассажиры не были пристегнуты, некоторые пассажиры в результате падения получили травмы. Водитель автобуса был пристегнут и не пострадал в ДТП, у автобуса поврежден передний правый угол», - сообщил представитель автобусной компании.

Фирма ATKO приносит извинения находившимся в автобусе пассажирам и их близким.

«Для компенсации ущерба просим обратиться в страховую компанию Salva по адресу Пярнуское шоссе, 16 в Таллинне, по телефону +372 6800 500 или электронной почте kahjud@salva.ee», - обратилась компания, добавив, что в данном случае надо указать номер автобуса - 196BHX.