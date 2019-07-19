Мужчина, ударивший собутыльника ножом в нос, отделался условным сроком

Суд назначил в качестве наказания один год условного тюремного заключения 56-летнему мужчину, ударившему во время попойки другого человека ножом в нос. Согласно описанию суда, в ходе нападения жертва получила резаную рану в области носа и обеих рук, передает Sakala.
Согласно обвинению, нападавший и жертва выпивали вместе в середине июля в частном доме, расположенном в волости Пыхья-Сакала. Затем наказанный условным сроком схватил нож и ударил им другого в области носа, а потом поранил ножом обе руки. Согласно пояснению суда, он причинил жертве боль и вред здоровью.
Ранее нападавший был наказан условным сроком в полтора года за избиение, за удар ножом суд приговорил его к году условного тюремного заключения. Он должен возместить судебные издержки суммой в 465 евро, его черный складной нож конфискован.