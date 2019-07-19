Мужчина, ударивший собутыльника ножом в нос, отделался условным сроком

Согласно обвинению, нападавший и жертва выпивали вместе в середине июля в частном доме, расположенном в волости Пыхья-Сакала. Затем наказанный условным сроком схватил нож и ударил им другого в области носа, а потом поранил ножом обе руки. Согласно пояснению суда, он причинил жертве боль и вред здоровью.