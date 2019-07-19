График: в этом году восемь несчастных случаев на работе закончились смертью

К 8 июля было зарегистрировано 578 случаев тяжелых несчастных случаев, что на восемь случаев больше, чем за первые два квартала в прошлом году.

Всего за первые полгода произошло 2122 несчастных случаев на рабочем месте, что на 19,3% меньше, чем за первое полугодие 2018 года.

Каждые 3,5 минуты в Европейском Союзе вследствие несчастного случая на работе или профессионального заболевания умирает человек. Ежегодно от несчастного случая на работе страдает около 7 миллионов человек и по этой причине теряется не менее 450 миллионов рабочих часов. Для экономики Европейского Союза все эти последствия обходятся, по меньшей мере, в 490 миллиардов евро в год.

Источник: www.tooelu.ee