Пт, 19.07.2019
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Словакия отказалась выдать РФ российского предпринимателя

Российский флаг. Иллюстративное фото.

ФОТО: Alexey Popov / PantherMedia / Alexey Popov

Министр юстиции Словакии Габор Гал отказался выдать России бывшего генерального директора компании Midland Development Валентина Виноградова, обвиняемого в РФ в махинациях с недвижимостью. Об этом словацкое телеграфное агентство TASR сообщило в пятницу, 19 июля.

По словам министра, данное решение обусловлено сомнениями в том, что в России Виноградову будет гарантировано справедливое судебное разбирательство с соблюдением международно признанной Конвенции о защите прав человека и основных свобод, передает Deutsche Welle.

Адвокаты россиянина утверждают, что предъявляемые ему обвинения - всего лишь "возмездие" за показания в качестве свидетеля обвинения в Международном арбитражном суде Лондона по иску бизнесмена Алекса Шнайдера против его партнера, украинского бизнесмена и крупного акционера украинской "Запорожстали" Эдуарда Шифрина. В деле Шифрина, обвиняемого в финансовых махинациях, фигурировал, в частности, ряд ведущих российских банков.

Виноградов был задержан в июле 2018 года во время скачек в городе Шаморин на западе Словакии на основании выданного по запросу России международного ордера на арест. Дело против Валентина Виноградова было возбуждено по жалобе акционеров компании Midland Resources Holding Limited. 

В ноябре 2018 года Краевой суд в городе Трнава (Западная Словакия) вынес вердикт о выдаче предпринимателя России. Бизнесмен оспорил постановление, и дело было передано на рассмотрение вышестоящей судебной инстанции - Верховного суда Словакии.

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