Пт, 19.07.2019
Это конечно абсолютная антитеза петровскому «окну в Европу» и вообще европейскому имиджу Петербурга. Вадим Штепа

Видео: по Таллинну проехала колонна тюнингованных грузовиков

На Таллиннском певческом поле завтра, 20 июля состоится Truck Show - крупнейшая выставка художественно оформленных и тюнингованных большегрузов, каждый из которых представляет собой произведение искусства.

Сегодня грузовики со всей Европы прибыли в Таллинн. 

Завтра, кроме выставки большегрузов мирового уровня, на мероприятии можно будет также увидеть экстремальные номера на мотоциклах, дрифтеров и концерты многих известных артистов.

Пройдут также фристайл-шоу на стритбайках, триальных велосипедах и по мотокроссу. Также будут выбраны дальнобойщик и дальнобойщица мечты. Также организаторы сообщили о состязаниях по подъему древесины. Лучшие грузовики будут удостоены наград.

Truck Show будет проходить в пятый раз.

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