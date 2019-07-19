Видео: по Таллинну проехала колонна тюнингованных грузовиков

Сегодня грузовики со всей Европы прибыли в Таллинн.

Завтра, кроме выставки большегрузов мирового уровня, на мероприятии можно будет также увидеть экстремальные номера на мотоциклах, дрифтеров и концерты многих известных артистов.

Пройдут также фристайл-шоу на стритбайках, триальных велосипедах и по мотокроссу. Также будут выбраны дальнобойщик и дальнобойщица мечты. Также организаторы сообщили о состязаниях по подъему древесины. Лучшие грузовики будут удостоены наград.