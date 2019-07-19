Пт, 19.07.2019
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Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более миллиона долларов

Приложение Face App.

ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Приложение FaceApp заработало за время всплеска своей популярности в середине июля более миллиона долларов, пишет журнал Forbes со ссылкой на данные компании App Annie, которая анализирует рынок мобильных приложений, пишет rus.err.ee со ссылкой на meduza.io.

Речь идет о десяти днях с 9 по 19 июля, за которые приложение скачали 6,5 миллиона раз. Большую часть — 746 тысяч долларов — принесли FaceApp пользователи Apple.

За всю историю приложение FaceApp было скачано 73,2 миллиона раз и заработало 11,6 миллиона долларов, пишет Forbes.

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