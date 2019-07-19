В Москве провели обыск у усыновившей детей гей-пары

Гей-пару и не уведомляли об обыске, не вызывали на допрос или иные следственные действия, сообщает московская правозащитная ЛГБТ-группа "Стимул", которая вместе с санкт-петербургской ЛГБТ-группой "Выход" оказывает семье правовую и информационную поддержку. Сама семья во время обыска находилась в ранее запланированном отпуске, о котором проинформировала правоохранительные органы.

По информации правозащитников, психолог, которая провела глубинное исследование отношений внутри гей-семьи, пришла к выводу об отсутствии какого-либо негативного влияния гей-пары на детей, а также отметила сильную взаимную привязанность и то, что мальчики получают необходимую поддержку и заботу. Кроме того, присутствовавшие при обыске соседи отзывались о семье только позитивно.

Из-за детей в гей-семье возбудили дело против соцзащты

Несколько дней назад Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против сотрудников органов социальной защиты, допустивших усыновление однополой парой детей. По данным следствия, в 2010 году один из партнеров усыновил двух маленьких мальчиков, которых с тех пор воспитывает "в условиях проживания с другим мужчиной", "пропагандируя нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".