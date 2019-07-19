В Вене беспилотный автобус сбил пешехода

По данным Bloomberg, наезд произошел в четверг, 18 июля. 30-летняя женщина переходила дорогу, а автобус, двигавшийся со скоростью 12 километров в час, по какой-то причине не затормозил и ударил ее под колени. В результате женщина получила незначительные травмы, а испытания автобусов Navya в австрийской столице (в Вене с 6 июня тестируют два таких автобуса, в которых постоянно находятся водители) приостановили до выяснения причин этого инцидента, пишет N+1.

Как пишет The Verge, пока неясно, кого именно можно назвать виновником ДТП. Представители Navya, сославшись на очевидцев происшествия, сообщили изданию, что в момент наезда женщина пересекала дорогу в наушниках и смотрела в экран смартфона.

"Хотя инцидент завершился без серьезных последствий, мы очень серьезно подходим к этой ситуации. Мы уже приступили к анализу логов, чтобы пролить свет на случившееся", – говорится в релизе Navya.

В настоящее время беспилотные автобусы Navya проходят испытания и в ряде других городов по всему миру. В компании пока не уточнили, скажется ли венский инцидент на тестировании автобусов в других городах. Можно предположить, что этот наезд на пешехода может заставить власти Австрии и других стран ужесточить требования к беспилотным транспортным средствам.