Припаркованный автомобиль вмиг лишился четырех колес

В ночь на среду в Тапа у припаркованного перед гаражом автомобиля Hyundai украли четыре колеса, но пострадавшая не обратилась в полицию, пишет Virumaa Teataja.
Владелица автомобиля Сирле сказала, что не верит в способность стражей правопорядка поймать воров. Она вспомнила, что когда ее квартиру в Тамсалу подожгли, она полгода совместно с полицией пыталась найти поджигателя. К сожалению, безрезультатно.
Одной из причин беспомощности полиции Сирле называет излишнюю бюрократию. По ее словам, она отказалась от помощи полиции в поисках поджигателя двери квартиры и стала общаться с людьми. Это дало свои результаты. Когда она сообщила полиции имя предполагаемого поджигателя, ей ответили, что вину тяжело доказать.
По словам Сирле, теперь она надеется поймать вора с помощью соцсетей. Ущерб Сирле оценила в 200 евро.
«Мне жаль, если полиция не отвечает ожиданиям людей, - сказал руководитель Раквереского отделения полиции Тармо Таммисте. - Всегда делаем все от нас зависящее, чтобы помочь людям и найти виновного, чтобы можно было возместить ущерб пострадавшему. Полиция также обращается к общественности, чтобы установить личность людей и их местонахождение или найти очевидцев произошедшего. Несмотря на это, полиции не всегда удается собрать достаточно доказательств, чтобы добиться поставленной цели и привлечь виновного к ответственности».
Таммисте призывает всегда обращаться в полицию, если вы станете жертвой или очевидцем преступления. «Уже потому, чтобы у полиции было представление о происходящем в регионе, - объясняет он. - Исходя из этого, полиция планирует свою работу и распределение патрулей. Также это ценная информация для борющихся с криминалом полицейских. Мы знаем, что искать. Довольно часто во время обысков по другим делам или при реагировании на вызов находим вещи, которые ранее были украдены или потеряны. Например, бывали случаи, когда владельцу возвращали его имущество через год или два».