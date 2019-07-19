Припаркованный автомобиль вмиг лишился четырех колес

Владелица автомобиля Сирле сказала, что не верит в способность стражей правопорядка поймать воров. Она вспомнила, что когда ее квартиру в Тамсалу подожгли, она полгода совместно с полицией пыталась найти поджигателя. К сожалению, безрезультатно.

Одной из причин беспомощности полиции Сирле называет излишнюю бюрократию. По ее словам, она отказалась от помощи полиции в поисках поджигателя двери квартиры и стала общаться с людьми. Это дало свои результаты. Когда она сообщила полиции имя предполагаемого поджигателя, ей ответили, что вину тяжело доказать.

По словам Сирле, теперь она надеется поймать вора с помощью соцсетей. Ущерб Сирле оценила в 200 евро.

«Мне жаль, если полиция не отвечает ожиданиям людей, - сказал руководитель Раквереского отделения полиции Тармо Таммисте. - Всегда делаем все от нас зависящее, чтобы помочь людям и найти виновного, чтобы можно было возместить ущерб пострадавшему. Полиция также обращается к общественности, чтобы установить личность людей и их местонахождение или найти очевидцев произошедшего. Несмотря на это, полиции не всегда удается собрать достаточно доказательств, чтобы добиться поставленной цели и привлечь виновного к ответственности».