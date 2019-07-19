Март Хельме: президент Керсти Кальюлайд должна уйти в отставку

"Если она [Кальюлайд] заявляет миру, что ненавидит партию, получившую сильный мандат от своих избирателей, то, вероятно, у нее что-то не так с нервной системой, - считает Хельме. - В политике могут быть разные мировоззрения, но в политике ничего не делается со слепой ненавистью. Керсти Кальюлайд должна уйти в отставку".