Март Хельме: президент Керсти Кальюлайд должна уйти в отставку

По мнению министра внутренних дел и председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Марта Хельме, президент Керсти Кальюлайд, которая в своем недавнем интервью резко критиковала политиков EKRE, должна уйти в отставку, передает rus.err.ee.
"Если она [Кальюлайд] заявляет миру, что ненавидит партию, получившую сильный мандат от своих избирателей, то, вероятно, у нее что-то не так с нервной системой, - считает Хельме. - В политике могут быть разные мировоззрения, но в политике ничего не делается со слепой ненавистью. Керсти Кальюлайд должна уйти в отставку".
По его словам, Кальюлайд разжигает ненависть и подрывает имидж Эстонии за рубежом.