Акцизное соперничество Эстонии и Латвии отразилось на продажах алкоголя на паромах

В начале лета Эстония и Латвия вступили в настоящую акцизную войну. Сначала эстонские власти решили снизить налог на алкоголь на 25 процентов, а вслед за ними их латвийские коллеги одобрили снижение на 15 процентов, передает Yle.

Из-за этих шагов паромным компаниям, чьи корабли курсируют между Хельсинки и Таллином, пришлось искать ответные меры. Tallink Silja объявила о снижении цен на 700 наименований алкогольной продукции, а Viking Line – на 200. Пресс-секретарь Tallink Silja Марика Нёйд говорит, что продажи спиртного увеличились, однако это объясняется не только ценой, но и высоким сезоном. Обе компании утверждают, что выводы можно будет делать не раньше осени, когда схлынет основной поток отпускников.

Директор по маркетингу Viking Line Кай Таколандер также призывает рассматривать снижение акцизов в правильном контексте, поскольку в общем ценообразовании налог занимает лишь небольшую часть.

"В случае банки пива речь идет о снижении в десять центов. А десять центов революции не сделают", – уверен Таколандер.

Оба крупнейших паромных оператора также в один голос говорят, что покупка алкоголя перестала быть основной целью их пассажиров.

"У людей много других причин отправиться в Эстонию. Если лет двадцать назад поездки в Эстонию были в основном водочным туризмом, то сейчас страна скорее стала направлением для семей с детьми", – утверждает Таколандер.