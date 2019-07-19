В Эстонии автоугонщики открыли охоту на машины двух марок

За первые шесть месяцев этого года больше всего угоняли автомобили Volkswagen, Mercedes-Benz, Toyota и BMW, сказал BNS руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Volkswagen и Mercedes-Benz за погода угоняли по десять раз. Тамбре отметил, что в основном жертвами угона становятся старые модели, которые пускают на запчасти.

Автомобили Toyota угоняли девять раз, а BMW — семи раз. В четырех случаях угонщики предпочитали Renault или Volvo, а в трех - Audi или Chrysler.

Тамбре отметил, что чаще всего угоняют те марки, которых больше всего на дорогах. «Хотя большая часть профессиональных автоугонщиков приезжает в Эстонию из ближайших стран, стоит помнить, что среди местных тоже есть нечистые на руку», - добавил он.

Полиция напоминает, что для предотвращения угонов нельзя хранить ключи в легкодоступных для воров местах, например, в прихожей. В случае новое бесключевой системы следует ключи хранить с учетом того, чтобы воры не могли с помощью специального устройства использовать сигнал от ключей.