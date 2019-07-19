Киношники запросили дополнительные съемочные дни на Лаагна-теэ

«Изначально мы запрашивали более длительный период для съемок, обсуждалось полное перекрытие улицы Лаагна на три-четыре недели, однако мы понимаем, что Таллинн не может позволить такого длительного ограничения движения, - разъяснил исполнительный продюсер Funfair Films Limited Томас Хэйслип. – Но съемки в самом разгаре, и нам надо всего два дополнительных дня, чтобы доснять эту часть фильма».

Компания Funfair Films Limited запросила для продолжения съемок среду и четверг - 24 и 25 июля.

«Как городские власти, так и местные жители отнеслись к нам с пониманием и готовностью помочь, поэтому мы надеемся на их поддержку до окончания наших съемок в Эстонии, - добавил Хэйслип. – Сотрудничество между Таллинном и Funfair Films Limited было успешным благодаря прямому общению между кинематографистами и представителями различных городских департаментов».

Хэйслип принес местным жителям свои извинения за временные неудобства, связанные с проведением съемок, однако отметил, что, несмотря на ограничения, городу удалось эффективно реорганизовать транспортное движение. Продюсер добавил, что подготовленная Таллинном и тепло принятая жителями города культурная программа «Кинолето Ласнамяэ», которую профинансировали голливудские кинематографисты, прошла успешно.