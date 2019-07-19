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Киношники запросили дополнительные съемочные дни на Лаагна-теэ

Nolani võtted Laagna teel, 17.07.2019

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Компания Funfair Films Limited, организующая съемки фильма режиссера Кристофера Нолана «Tenet» («Догма»), подала городским властям Таллинна запрос увеличить период съемок на Лаагна-теэ.

«Изначально мы запрашивали более длительный период для съемок, обсуждалось полное перекрытие улицы Лаагна на три-четыре недели, однако мы понимаем, что Таллинн не может позволить такого длительного ограничения движения, - разъяснил исполнительный продюсер Funfair Films Limited Томас Хэйслип. – Но съемки в самом разгаре, и нам надо всего два дополнительных дня, чтобы доснять эту часть фильма».

Компания Funfair Films Limited запросила для продолжения съемок среду и четверг - 24 и 25 июля.

«Как городские власти, так и местные жители отнеслись к нам с пониманием и готовностью помочь, поэтому мы надеемся на их поддержку до окончания наших съемок в Эстонии, - добавил Хэйслип. – Сотрудничество между Таллинном и Funfair Films Limited было успешным благодаря прямому общению между кинематографистами и представителями различных городских департаментов».

Хэйслип принес местным жителям свои извинения за временные неудобства, связанные с проведением съемок, однако отметил, что, несмотря на ограничения, городу удалось эффективно реорганизовать транспортное движение. Продюсер добавил, что подготовленная Таллинном и тепло принятая жителями города культурная программа «Кинолето Ласнамяэ», которую профинансировали голливудские кинематографисты, прошла успешно.

Согласованный с городом съемочный период на Лаагна  проходил в период 10-14 и 17-21 июля.

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