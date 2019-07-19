Новые мобильные камеры слежения за скоростью не щадят лихачей

«Мобильная камера слежения за скоростью вчера успокаивала движение в Килинги-Нымме, где до полудня было зарегистрировано семь, а после полудня 21 превышение скорости, - рассказал Pärnu Postimees представитель Пярнуского отделения полиции Рейн Йыгева. - Речь идет об участке дороги, где максимально разрешенная скорость составляет 90 километров в час, но мобильная камера зафиксировала в том числе водителя, который ехал со скоростью 113 километров в час».