Новые мобильные камеры слежения за скоростью не щадят лихачей

С начала июля полиция использует на дорогах Эстонии мобильные камеры слежения за скоростью. Вчера только на одном участке дороги поймали 28 лихачей.
«Мобильная камера слежения за скоростью вчера успокаивала движение в Килинги-Нымме, где до полудня было зарегистрировано семь, а после полудня 21 превышение скорости, - рассказал Pärnu Postimees представитель Пярнуского отделения полиции Рейн Йыгева. - Речь идет об участке дороги, где максимально разрешенная скорость составляет 90 километров в час, но мобильная камера зафиксировала в том числе водителя, который ехал со скоростью 113 километров в час».
Стражи правопорядка напоминают, что ограничения на дорогах введены для безопасности участников дорожного движения. Превышая скорость, водитель подвергает опасности себя и окружающих.
«Несколько выигранных минут того не стоят. С помощью мобильных камер слежения за скоростью успокаивали движение и сегодня», - сказал Йыгева.
В распоряжении полиции в данный момент находятся восемь мобильных камер измерения скорости. За первую неделю с помощью мобильных камер штрафы получили 360 водителей.