Председатель Верховной Рады Украины подписал закон о кастрации педофилов

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ужесточении ответственности за преступления, совершенные в отношении несовершеннолетнего лица, не достигшего половой зрелости (№6449), передает Korrespondent.

Теперь закон передается для подпись президенту.

Что приняли в Раде

11 июля Верховная Рада приняла два законопроекта - №6607, который предусматривает добровольную химическую кастрацию и закрытый реестр, и №6449, в котором идет речь о принудительном прохождении процедуры и открытом реестре.

Законопроект №6607 приняли в первом чтении за основу, за него проголосовали 228 парламентариев. Он предполагает добровольную химическую кастрацию для осужденных за педофилию не менее, чем на девять лет.

Также документ предлагает усилить вплоть до пожизненного наказание за связь с детьми до 14 лет, даже если было согласие. Но только если человек уже был осужден за аналогичное преступление. Окончательное рассмотрение документа пройдет уже в новом составе Верховной Рады.

Законопроект №6449 авторства Олега Ляшко, Виктора Вовка, Олега Куприенко, Дениса Силантьева и Игоря Мосийчука из Радикальной партии поддержали 247 нардепов. Максимальный срок наказания повышается с 12 до 15 лет и вступит в силу после публикации.

Он также предусматривает принудительную химическую кастрацию, через которую могут проходить только мужчины в возрасте от 18 до 65 лет.

Также документ предполагает пожизненный административный надзор, для которого Кабмин должен создать публичный реестр педофилов и осужденных за сексуальное насилие против несовершеннолетних.

За что критикуют

Принятый законопроект о принудительной химической кастрации раскритиковала украинский юрист-криминолог Анна Маляр. Она отметила, что такой метод должен использоваться как лечение педофилов, а не наказание за преступление против сексуальной неприкосновенности детей.

"Педофилия - это психиатрическая болезнь. Но не все, кто совершает половые преступления против детей, больны педофилией, а следовательно не всех надо подвергать химической кастрации", - написала она на своей странице в Facebook.

Маляр отметила, что новый закон нарушает фундаментальные права человека, конституцию Украины и международные нормы. Наказанные за педофилию без труда смогут выиграть дело в Европейском суде по правам человека и добиться от Украины денежной компенсации в 10-15 тысяч евро.

Открытый реестр, предусмотренный законопроектом, не удастся воплотить в жизнь, поскольку он не содержит конкретных предложений, как он должен выглядеть.

"Американцы ввели открытый реестр и пожалели… Подавляющее большинство случаев сексуального насилия над детьми совершается в семье. И открытый реестр заводит полностью в тень эти преступления", - также отметила Маляр.

Принятый законопроект "радикалов" раскритиковал нардеп Мустафа Найем, который также как и Маляр, принимал участие в работе над №6607.

"Мы предлагали, чтобы реестр был открытым для сотрудников и руководителей детских учреждений. А процедуру кастрации применять по решению суда только в отношении людей, признанных больными педофилией, и только после отбытия половины срока наказания", - написал он на своей странице в Facebook.