Фото: в Харьюмаа распространяется ядовитый дым, людей просят закрыть окна
Спасательный департамент в пятницу, 19 июля, в 23.34 получил вызов в Харьюмаа, в волость Сауэ, в деревню Яасмяэ, где вспыхнул металлический ангар. Спасательный департамент порекомендовал из-за ядовитого дыма местным жителям закрыть окна и двери.
Помимо ангара, загорелась еще находящаяся рядом баня, но ее спасатели быстро потушили.
Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Postimees, что в начале пожара возникший черный дым рассеялся. Около 1.50 интенсивные работы по тушению продолжались. Тушению ангара препятствовал раскаленный металл.
По словам пресс-секретаря, местные жители слышали взрыв и, по неподтвержденным данным, в ангаре могли быть баллоны.
Спасательный департамент рекомендует живущим в окрестностях людям по-прежнему держать окна и двери закрытыми.