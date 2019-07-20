На реке Эмайыги человек упал с лодки и пропал

В Тартумаа на реке Эмайыги в пятницу пропал упавший с лодки мужчина, сообщает дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента.
Инцидент произошел в семи-восьми километрах вверх по течению от моста Кяревере.
В 21.02 в Лыунаский спасательный центр сообщили об исчезновении 32-летнего мужчину в реке.
К поискам приступили спасатели, добровольцы и местные жители. Искали как в реке, так и на берегу. Поиск был осложнен тяжелым доступом к месту происшествия и отсутствием точной информации.
Двое мужчин плыли от Выртсъярв к Чудскому озеру и один выпал из лодки. Как такое могло произойти, второй человек не смог объяснить.
Ширина реки на месте происшествия 20-25 метров, а глубина, по словам местных, может достигать десяти метров. Чтобы добраться на место, пришлось использовать квадроциклы местных жителей.
В 22.47 поиски было решено прекратить, поскольку стемнело и поиски стали опасны для их участников.