На реке Эмайыги человек упал с лодки и пропал

Инцидент произошел в семи-восьми километрах вверх по течению от моста Кяревере.

В 21.02 в Лыунаский спасательный центр сообщили об исчезновении 32-летнего мужчину в реке.

К поискам приступили спасатели, добровольцы и местные жители. Искали как в реке, так и на берегу. Поиск был осложнен тяжелым доступом к месту происшествия и отсутствием точной информации.

Двое мужчин плыли от Выртсъярв к Чудскому озеру и один выпал из лодки. Как такое могло произойти, второй человек не смог объяснить.

Ширина реки на месте происшествия 20-25 метров, а глубина, по словам местных, может достигать десяти метров. Чтобы добраться на место, пришлось использовать квадроциклы местных жителей.