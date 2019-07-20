Сб, 20.07.2019
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  • На реке Эмайыги человек упал с лодки и пропал

На реке Эмайыги человек упал с лодки и пропал

Учения спасателей. Фото иллюстративное.

ФОТО: Erik Prozes

В Тартумаа на реке Эмайыги в пятницу пропал упавший с лодки мужчина, сообщает дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента.

Инцидент произошел в семи-восьми километрах вверх по течению от моста Кяревере.

В 21.02 в Лыунаский спасательный центр сообщили об исчезновении 32-летнего мужчину в реке.

К поискам приступили спасатели, добровольцы и местные жители. Искали как в реке, так и на берегу. Поиск был осложнен тяжелым доступом к месту происшествия и отсутствием точной информации.

Двое мужчин плыли от Выртсъярв к Чудскому озеру и один выпал из лодки. Как такое могло произойти, второй человек не смог объяснить.

Ширина реки на месте происшествия 20-25 метров, а глубина, по словам местных, может достигать десяти метров. Чтобы добраться на место, пришлось использовать квадроциклы местных жителей.

В 22.47 поиски было решено прекратить, поскольку стемнело и поиски стали опасны для их участников.

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