Сб, 20.07.2019
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  • Компенсация за съемки фильма Нолана: в Ласнамяэ пройдет семейный день с салютом из конфет, представлениями и концертом

Компенсация за съемки фильма Нолана: в Ласнамяэ пройдет семейный день с салютом из конфет, представлениями и концертом

Кристофер Нолан на Лаагна-теэ.

ФОТО: Konstantin Sednev

Сегодня, 20 июля в 12 часов в Ласнамяэ начнется семейный день в парке Паэ, который является частью летней культурной программы «Кинолето Ласнамяэ», а в конце мероприятия выступит Уку Сувисте.

Семейный день начнется с салюта из конфет, продолжится выступлением детского театра Мики-Минни, затем перед гостями выступят актеры Русского молодежного театра, будут работать различные мастерские по интересам такие, как точная стрельба из Nerf, поделки из бисера и многое другое. Семьи смогут принять участие в соревнованиях по решению головоломок. Также на месте будут представлены районные библиотеки.

Семейный день завершится концертом Уку Сувисте, который начнется в 15:00. Семейный день в парке Паэ - это последнее из четырех мероприятий программы «Кинолето Ласнамяэ», организованные в связи со съемками фильма на Лаагна-теэ режиссером Кристофером Ноланом.

«Кинолето Ласнамяэ» проходит в сотрудничестве с Funfair Films Ltd, их представителем в Эстонии Allfilm OÜ и Таллиннской городской управы. В рамках культурной программы «Кинолето Ласнамяэ» уже состоялось пересечение канатоходцем Лаагна-теэ по 120-метровой стропе, Большой концерт музыки из кинофильмов на Певческом поле и Фестиваль в парке Кивила.

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