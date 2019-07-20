Настала важная пора в жизни помидоров

А именно, помидоры, которые до сих пор свободно росли вверх, должны быть ограничены в росте путем удаления верхушки растения, пишет The Gardenista.

Это делается для того, чтобы растение не расходовало свою энергию на рост стебля, а было больше сосредоточено на производстве и созревании плодов.

Удаление точек роста проводится при помощи сельскохозяйственных секаторов, которыми срезают самую верхушку помидорного стебля, оставляя два-три листа выше последней томатной кисти с уже имеющейся на ней завязью плодов.