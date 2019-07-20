Настала важная пора в жизни помидоров

Время, когда дачники собираются прищипывать помидоры, обычно выпадает на последние числа июля либо на первые числа августа, пишет Kodustiil. Процедуру рекомендуют проводить регулярно, с первых дней стадии активного развития овощной культуры.
А именно, помидоры, которые до сих пор свободно росли вверх, должны быть ограничены в росте путем удаления верхушки растения, пишет The Gardenista.
Это делается для того, чтобы растение не расходовало свою энергию на рост стебля, а было больше сосредоточено на производстве и созревании плодов.
Удаление точек роста проводится при помощи сельскохозяйственных секаторов, которыми срезают самую верхушку помидорного стебля, оставляя два-три листа выше последней томатной кисти с уже имеющейся на ней завязью плодов.
По той же причине следует постепенно удалять нижние листья с каждого растения. Это необходимо для хорошей циркуляции воздуха в теплице и предотвращения распространения болезней. Удаление листьев начинается, когда первые помидорки начинают окрашиваться.