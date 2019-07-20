Сб, 20.07.2019
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Полезно: как просто и быстро обновить кафельную плитку

ФОТО: KV.EE

По оценке многих квартировладельцев, замена кафельной плитки в ванной или на кухне - дело трудоемкое и дорогостоящее, пишет портал Kodustiil. Но не стоит отчаиваться!

На рынке появилось множество различных решений, которыми стоит воспользоваться, чтобы обновить старую плитку, советует The Apartment Therapy.

Пожалуй, самый простой способ - покрасить керамическую плитку. Многие известные производители красок предлагают для этого особый продукт. Эта специальная краска особенно эффективна при покраске кафеля на стенах: на полу, особенно когда речь заходит о ванной комнате, результат может оказаться недолговечным.

Другой способ - наклейки, которые наносятся на старую керамическую плитку и закрывают надоевший узор. Ассортимент наклеек огромен: загляните в любой интернет-магазин, торгующий товарами для дома.

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