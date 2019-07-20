Полезно: как просто и быстро обновить кафельную плитку

Пожалуй, самый простой способ - покрасить керамическую плитку. Многие известные производители красок предлагают для этого особый продукт. Эта специальная краска особенно эффективна при покраске кафеля на стенах: на полу, особенно когда речь заходит о ванной комнате, результат может оказаться недолговечным.