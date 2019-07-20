«Срочно в Россию»: люди обрадовались бесплатным электронным визам в Петербург и Ленобласть

Список стран пока не определен, но в Финляндии, впрочем как и в Эстонии, новость восприняли с воодушевлением.

В комментариях на сайте издания Ilta-Sanomat , которое рассказало о нововведении, которое должно вступить в силу с октября 2019 года, пользователи уже собирают чемоданы.

Финские туроператоры, с одной стороны, уже готовятся считать убытки от клиентов, которые заказывали у них визы (а в связи с трудностью процесса эти полномочия действительно делегировали именно туроператорам), с другой – потирают руки в надежде привлечь больше пакетных туристов, например, организуя в России корпоративы. Ведь оформить электронную визу можно будет за четыре дня и при этом бесплатно – по крайней мере, на время тестового периода.

С 2021 года электронные визы планируется ввести для иностранцев по всей России. Пока такой режим действует в Дальневосточном округе и Калининградской области.

Справка:

Электронная виза будет выдаваться иностранному гражданину на основании решения МИД РФ. Чтобы получить ее, необходимо заполнить заявление на сайте министерства не позднее чем за четыре дня до даты въезда в Россию. Визу можно будет получить на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не более восьми суток.

Консульский сбор за выдачу электронных виз взиматься не будет.