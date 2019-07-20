Фото и видео: в Таллинне ехавшая на вызов машина скорой помощи попала в ДТП

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила Rus.Postimees, что ДТП произошло на Пярнуском шоссе возле Эстонского драматического театра в 10.39: столкнулись ехавшая на вызов скорая помощь и автомобиль Volkswagen.

В ДТП пострадали все участники аварии: два человека в легковушке и три сотрудника скорой помощи, которых доставили в больницу.