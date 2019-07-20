Сб, 20.07.2019
Храбрые эстонские солдаты освободили жителей Печор, которые были захвачены красными кровопийцами. Яак Мадисон
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  • Фото и видео: в Таллинне ехавшая на вызов машина скорой помощи попала в ДТП

Фото и видео: в Таллинне ехавшая на вызов машина скорой помощи попала в ДТП

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Сегодня около 11 часов в центре Таллинна столкнулись скорая помощь и легковой автомобиль.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила Rus.Postimees, что ДТП произошло на Пярнуском шоссе возле Эстонского драматического театра в 10.39: столкнулись ехавшая на вызов скорая помощь и автомобиль Volkswagen.

В ДТП пострадали все участники аварии: два человека в легковушке и три сотрудника скорой помощи, которых доставили в больницу.

В момент ДТП в машине скорой помощи не было пациента. Движение трамваев из Тонди в Кадриорг на данным момент нарушено.

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