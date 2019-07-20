Рейс Антарктики покинул эстонские воды и благодарит помощников

Мы находимся на набережной в Клайпеде, и впервые после отъезда у нас есть возможность спокойно поработать на судне и отдохнуть. И что мы видим! Из каждого уголка судна на нас смотрят подарки, принесенные нашими друзьями, и повсюду на судне есть мелкие детали, на которые мастер надел наручники, чтобы сделать путешествие безопасным и успешным. Мы хотели бы от всего сердца поблагодарить вас! Наши замечательные крупные спонсоры поддерживают нас уже несколько месяцев, и мы благодарим их сегодня и в дальнейшем, но также важны те, кто сочувствовал нам и поддерживал! Мы достаем из духовки еду с помощью прихваток из ярко-красной ткани, сшитые Хелин Койтмяэ из Diivanikoi OÜ. От Хелин нам также достались шторы, чехлы на диваны и бесчисленное количество швейных работ, делающих судно уютным.

Спасибо тебе, Карел Кунингас из фирмы Besttandem, без твоих электрических работ наш капитанский мостик в критический момент мог остаться в темноте. Спасибо, Андрес Шмидт из фирмы Smidt Metall, что ты быстро и эффективно помог с металлическими работами!

Спасибо Ленно Лехтметсу и Энну Тийтма (Saare Steel OÜ) за нержавеющие металлические работы! Спасибо, Йоханнес Каю из Purjeabi OÜ, за заботу о наших белоснежных парусах! Спасибо, Андрес Юуль из Pack Holding OÜ, что ты дал нам с собой целый набор удобной и красивой небьющейся посуды для питья! Спасибо, Лейде Лепик, закаленной жизнью саамов, которая знает, какими жуткими могут быть укусы комаров. Приносимая тобой защита от комаров с запахом смолы напомнит нам о временах, когда деревянные корабли делались без нее. Спасибо, Михкель Тамм и Грете Рийм, ваши многоразовые соломинки для питья из тростника на Сааремаа идеально подходят для нашей концепции экологической экспедиции! Спасибо матросу Раулю Винни, который в два часа ночи достал свежий, ароматный хлеб из духовки! Спасибо Сигне Сарах из мызы Пильгузе, чей роскошный хлеб - не просто хлеб, а закуска, основное блюдо и десерт вместе!

Спасибо, милый керамист Кюлли Кыйв, которая сделала глиняные кружки с крепким основанием, да еще и с надписями Беллинсгаузена в наших цветах корабля, их мы достаем, чтобы облагородить еще более праздничные кофейные утра!

Спасибо, умный военный медицинский специалист Райт Арро, который разработал совершенно инновационную универсальную кожу Sheetsplint. Мы надеемся, что ваши быстрые тренировки, в ходе которых ученику моряка наложили шину на шею, останутся в мышечной памяти и помогут вам в нужное время. Спасибо, Кадри Сильд из Joik OÜ за поддержку натуральной косметикой, мы теперь в любой момент готовы к съемкам!