В России предложили перестать считать пиво алкоголем

Об этом в субботу, 20 июля, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы, подлинность которого подтвердили в пресс-службе министерства, передает Lenta.ru.

В документе говорится о предложении рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания. В настоящее время министерство, по словам собеседника издания, готовится направить проект стратегии на согласование со всеми заинтересованными ведомствами.