Вулкан Этна снова проснулся

Из-за извержения воздушное движение было временно приостановлено в двух аэропортах в Катании, втором по величине городе Сицилии. Аэропорты были частично открыты в субботу утром, сообщает Postimees.

Предыдущее крупное извержение произошло в начале 2009 года. Извержение чуть поменьше произошло в июне этого года.