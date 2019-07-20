Сб, 20.07.2019
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Вулкан Этна снова проснулся

Вулкан Этна в июне 2019 года.

ФОТО: ANTONIO PARRINELLO / REUTERS

Этна, крупнейший действующий вулкан Европы на Сицилии, в ночь на субботу снова проснулся, извергнув лаву.

Из-за извержения воздушное движение было временно приостановлено в двух аэропортах в Катании, втором по величине городе Сицилии. Аэропорты были частично открыты в субботу утром, сообщает Postimees

Предыдущее крупное извержение произошло в начале 2009 года. Извержение чуть поменьше произошло в июне этого года.

По словам вулканологов, на этот раз лава текла примерно в 1,5 километрах вниз по склону Этны.

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