В Германии парочка из Эстонии попалась на краже вещей в магазине

49-летний и 51-летний мужчины в среду после полудня привлекли внимание владельца магазина в Вюрцбурге, поскольку вели себя странно: свидетелям показалось, что они пытаются украсть из магазина вещи, пишет Postimees со ссылкой на Main Echo.

Полиция задержала мужчин для установления личности. В ходе проверки стражи правопорядка нашли у них одежду, на некоторой были прикреплены защитные элементы. У них также был ноутбук и они не смогли доказать, что он принадлежит им.

Позднее выяснилось, что стоящий около 1000 евро ноутбук был украден из одного припаркованного в Вюрцбурге автомобиля.