Сб, 20.07.2019
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В Германии парочка из Эстонии попалась на краже вещей в магазине

Полиция Германии.

ФОТО: OLIVER BERG / AFP / Scanpix

Полиция задержала в среду в Германии в городе Вюрцбурге двух подозреваемых в воровстве мужчин из Эстонии. Суд решил взять их под стражу. 

49-летний и 51-летний мужчины в среду после полудня привлекли внимание владельца магазина в Вюрцбурге, поскольку вели себя странно: свидетелям показалось, что они пытаются украсть из магазина вещи, пишет Postimees со ссылкой на Main Echo.

Полиция задержала мужчин для установления личности. В ходе проверки стражи правопорядка нашли у них одежду, на некоторой были прикреплены защитные элементы. У них также был ноутбук и они не смогли доказать, что он принадлежит им. 

Позднее выяснилось, что стоящий около 1000 евро ноутбук был украден из одного припаркованного в Вюрцбурге автомобиля. 

Полиция задержала двух мужчин из Эстонии в качестве подозреваемых. Они провели ночь за решеткой. В четверг суд на время предварительного следствия разрешил арестовать их. 

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