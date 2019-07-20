Фото: студии в аренду для будущих Эйнштейнов

ФОТО: KV.EE

«Идеи, которые способны изменить мир, приходят в новом умном доме SpaceCube, где вашими соседями станут нынешние и будущие стартаперы, профессионалы в области ракетостроения, а также бизнес-гуру. Полезные знакомства, правда?» - так продолжается объявление, и, честное слово, если обычно, рассказывая об интересных объектах недвижимости, мы делаем упор на технические данные или описание сделанного ремонта, это объявление имеет самостоятельную ценность.

ФОТО: KV.EE

Как вам такое: «В одном Spacecube может разместиться больше гостей, чем пустит тетенька-администратор. ТВ и мегабыстрый интернет, который в обозримом будущем можно будет использовать для телепортации (Над техническим решением уже идут работы)». Интересно, автор текста не играет, случаем, в КВН?

ФОТО: KV.EE

В комнатах-студиях имеется «стильная мебель, в том числе дизайнерский диван, на котором можно валяться бесконечно. А на умной кухне можно дегустировать до утра домашнее пиво или фламбировать утку по-фламандски».

ФОТО: KV.EE

«Парковка перед домом бесплатна и для скромной Sierra, и для шикарной Tesla. Общая прачечная для развития социальных навыков. Нет сломанного лифта».

«SpaceCube — это на самом деле классные квартиры для сдачи в аренду. Хватит уже думать и все время анализировать. Enter!»