Фото: студии в аренду для будущих Эйнштейнов
«Мысли и вдохновение на миллион не могут родиться в сырой панельке советской постройки, с их вечными проблемами с парковкой, круглосуточно жарящей рыбу соседкой и шумным председателем товарищества», - так остро и, пожалуй, даже провокационно начинается это объявление о сдаче в аренду небольших студий в Мустамяэ.
«Идеи, которые способны изменить мир, приходят в новом умном доме SpaceCube, где вашими соседями станут нынешние и будущие стартаперы, профессионалы в области ракетостроения, а также бизнес-гуру. Полезные знакомства, правда?» - так продолжается объявление, и, честное слово, если обычно, рассказывая об интересных объектах недвижимости, мы делаем упор на технические данные или описание сделанного ремонта, это объявление имеет самостоятельную ценность.
Как вам такое: «В одном Spacecube может разместиться больше гостей, чем пустит тетенька-администратор. ТВ и мегабыстрый интернет, который в обозримом будущем можно будет использовать для телепортации (Над техническим решением уже идут работы)». Интересно, автор текста не играет, случаем, в КВН?
В комнатах-студиях имеется «стильная мебель, в том числе дизайнерский диван, на котором можно валяться бесконечно. А на умной кухне можно дегустировать до утра домашнее пиво или фламбировать утку по-фламандски».
«Парковка перед домом бесплатна и для скромной Sierra, и для шикарной Tesla. Общая прачечная для развития социальных навыков. Нет сломанного лифта».
«SpaceCube — это на самом деле классные квартиры для сдачи в аренду. Хватит уже думать и все время анализировать. Enter!»
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