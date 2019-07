Metallica поддержала лечение эстонских детей

Эстонская ассоциация родителей больных раком детей хотела дать возможность членам союза встретиться с участниками группы, но, поскольку это был большой секрет, нужно было проявить небольшую бдительность для выявления потенциальных фанатов. Представители профсоюза и бесспорные поклонники Metallica - председатель правления Кайли Леллеп, члены союза и волонтеры Мерлин Беттлер и Реймо Мёлль - встретились с членами группы и лично получили чек на имя Эстонского союза родителей больных раком детей. Этот момент навсегда запечатлен в истории благотворительной организацией All In My Hands, которая управляет благотворительностью, и, несомненно, навсегда останется в памяти добровольцев, которые присутствовали на церемонии.