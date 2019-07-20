Metallica поддержала лечение эстонских детей

Эстонская ассоциация родителей больных раком детей хотела дать возможность членам союза встретиться с участниками группы, но, поскольку это был большой секрет, нужно было проявить небольшую бдительность для выявления потенциальных фанатов. Представители профсоюза и бесспорные поклонники Metallica - председатель правления Кайли Леллеп, члены союза и волонтеры Мерлин Беттлер и Реймо Мёлль - встретились с членами группы и лично получили чек на имя Эстонского союза родителей больных раком детей. Этот момент навсегда запечатлен в истории благотворительной организацией All In My Hands, которая управляет благотворительностью, и, несомненно, навсегда останется в памяти добровольцев, которые присутствовали на церемонии.

Председатель правления фонда Таллиннской детской больницы Янек Мягги поблагодарил пожертвовавших в своем аккаунте в Facebook:«Здорово, если мировые звезды готовы заплатить 27 500 евро за встречу с вами. Лучший гонорар в жизни, без сомнения. Большое спасибо Кирку, Джеймсу, Роберту и Ларсу. Мужчины были вдохновлены. Ларс поинтересовался, достаточно ли пожертвования для нас. Я сказал, что помощь отличная. Вся группа была с довольными лицами. Конечно, я объяснил, что помимо помощи больным и больнице, наша миссия состоит в том, чтобы исцелить общество, которое является нашей миссией. Мысль полетела. Роберт и Кирк также попросили нас насладиться концертом. Было невозможно не сделать этого. Мега-шоу, конечно. От имени фонда Таллиннской детской больницы я хотел бы поблагодарить местного главного промоутера Еву Пальми и Live Nation Estonia, которая помогла встретиться с группой нам и Эстонскому союзу родителей больных раком детей. Йетте, по крайней мере, была так же счастлива, как я, Катрин и Марек. Число маленьких поклонников в Таллиннской детской больнице растет!», - написал Мягги.