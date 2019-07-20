Психологическое насилие и постоянный страх: что скрывает прошлое скандального директора школы?

Учительница английского языка Имби Куусксалу говорит, что страдания учительницы гимназии Канепи Кайди Валли-Мяги они прочувствовала, как свои собственные. «Выражаю ей свое искреннее сочувствие», - говорит она.

Она вспоминает свои столкновения с Суйслепп: «Работала в своем кабинете. Она приходила несколько раз в день и начинала просто уничтожать. Она говорила, что я все делаю неправильно. Это было шокирующим. Человек, которого я даже не знаю, и у нас такой конфликт!»

Она говорит, что сразу сообщила, что долго в школе не задержится. Через год она ушла на работу в Тарту.

Третьей в редакцию Postimees написала пожелавшая сохранить анонимность учительница, которая проработала в школе 11 лет. Она говорит, что за это время ушло много прекрасных коллег. Само руководство объясняло текучку кадров тем, что Силлаотса находится так близко к Тарту.

«Наши собрания часто заканчивались слезами. Стратегия Ильви была собрать вокруг себя небольшую компанию друзей, которые от нее каким-либо образом зависели и хвалили каждый поступок. Индивиды с самостоятельным мышлением и смелостью подвергались травле», - описывает она жизнь школы.

«Такое постоянное психологическое насилие и манипулирование оставляет свой след», - рассказывает она. Эта учительница уволилась бы, но этому мешало тяжелое положение матери-одиночки.

Четвертый написавший в Postimees проработал в школе 15 лет. Она также попросила сохранить анонимность. «В нашей школе царила такая же атмосфера, которую описывают учителя школы Канепи», - говорит она.

«Учителя жили в страхе. Директор выискивала каждый промах. Даже если речь шла о мелочи, в результате выговор», - вспоминает учитель.

Так учительница получила письменный выговор, поскольку отказалась выполнять требуемые директором дополнительные рабочие задания. «Это не было согласовано с моим трудовым договором. Я не согласилась выполнять дополнительные рабочие задания без изменения трудового договора. Поэтому получила письменный выговор».

Учительница пожаловалась на это в Комиссию по трудовым спорам. «Когда Суйслепп получила из комиссии материалы, она аннулировала выговор».

Из-за разногласий с директором учительница была вынуждена уволиться. «Ушла, хотя у меня были прекрасные отношения с учениками и мне нравилось с ними работать».

Между собой о школе не говорят

Бывший председатель волостного собрания Канепи Вахур Тохвер говорит, что если сейчас собирется с некоторыми учителями гимназии Канепи, о школе говорить не будут. «Работники не осмеливаются говорить о школе, поскольку боятся потерять работу и деньги на пропитание», - объясняет Тохвер.

«Ильви Суйслепп, как я понял, не признает ни одной своей ошибки. Есть только ее мнение и неправильное мнение. Кроме того, она очень мстительная», - говорит Тохвер.

Он приводит пример. Два года назад члены ревизионной комиссии делали обход учреждений волости. Смотрели, что надо сделать с домами. Несколько предложений сделали школе, например, надо было заменить водосточные трубы.

«Суйслепп восприняла эти предложения как личное оскорбление, - говорит Тохвер. - Я живу сразу во дворе школьного здания в учительском доме с 12 квартирами. Через день после предложения появилось в доме письмо, в котором требовали освободить подвал. Также была разделена деревянными столбиками территория учительского дома и школы (что является территорией волости)».

По его словам, причина в том, что как-то надо было ответить, а он живет в этом доме. «Когда это дошло до волости, она оправдала себя тем, что хотела показать, где проходит граница. Это было чрезвычайно глупо, приказать завхозу изготовить несколько десятков столбиков, раскрасить концы и вбить в землю», - говорит Тохвер.

Причина, по которой учителя со своими проблемами не обратились в волость или попечительский совет, по его словам, проста: «Никто не верит, что с директором что-то сделают. А вот с жалобщиком сразу что-то произойдет».