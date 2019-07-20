Сб, 20.07.2019
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Цыганский барон из Омска выставил на продажу особняк

ФОТО: omsk.cian.ru

В омском районе Порт-Артур выставлен на продажу роскошный особняк местного цыганского барона, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Новый Омск».

Внутренняя отделка двухэтажного дома выполнена с использованием большого количества позолоты и хрусталя, в гостиной висит огромный групповой портрет цыганской семьи. В оформлении комнат преобладают яркие цвета — желтый, зеленый, розовый и синий.

Согласно объявлению, размещенному на портале ЦИАН, общая площадь особняка — 300 квадратных метров, размер участка — 7 соток. В доме четыре спальни, кабинет, санузел. На территории есть зона отдыха, беседка, качели и фонтан, а также гостевой дом площадью 80 квадратных метров.

На снимках видно, что ворота имения декорированы позолотой, у входа в дом установлены многочисленные скульптуры, на обеденном столе — позолоченные бюсты девушек, у подножия лестницы — небольшая конная статуя. В доме множество плюшевых игрушек и фарфоровых статуэток.

«Отличное предложение для большой дружной семьи», — отмечает автор объявления. Цена объекта — 18 миллионов рублей. Это не самое дорогое предложения индивидуального жилья в районе: поблизости 600-метровый дом выставлен на продажу за 20 миллионов. Он выполнен в схожем стиле, но внутри не завершен ремонт помещений.

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