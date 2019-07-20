Цыганский барон из Омска выставил на продажу особняк

Внутренняя отделка двухэтажного дома выполнена с использованием большого количества позолоты и хрусталя, в гостиной висит огромный групповой портрет цыганской семьи. В оформлении комнат преобладают яркие цвета — желтый, зеленый, розовый и синий.

Согласно объявлению, размещенному на портале ЦИАН, общая площадь особняка — 300 квадратных метров, размер участка — 7 соток. В доме четыре спальни, кабинет, санузел. На территории есть зона отдыха, беседка, качели и фонтан, а также гостевой дом площадью 80 квадратных метров.

На снимках видно, что ворота имения декорированы позолотой, у входа в дом установлены многочисленные скульптуры, на обеденном столе — позолоченные бюсты девушек, у подножия лестницы — небольшая конная статуя. В доме множество плюшевых игрушек и фарфоровых статуэток.