Галерея: изысканно-экзотическая квартира в Париже

Если даже покрасить стены и пол типичных парижских апартаментов просто в белый цвет, вы уже получите прекрасное жилое пространство — французская архитектура сама по себе великолепна и самодостаточна, уверен Pufikhomes.
Однако дизайнеры из студии 10surdix подошли к оформлению этой изысканной квартиры в 16-м округе Парижа с огоньком и выдумкой. Глубокий синий оттенок стен, разнообразные экзотические обои, в том числе и с леопардовым принтом, и панно, библиотека и изящный камин — в этом доме нет ни одной скучной стены или поверхности.
А до чего же красивый здесь декор! Все эти вазочки, необычные светильники, картины и арт-объекты — интерьер можно рассматривать часами. Великолепная работа дизайнеров! Смотрите красочную галерею!