Галерея: изысканно-экзотическая квартира в Париже

Однако дизайнеры из студии 10surdix подошли к оформлению этой изысканной квартиры в 16-м округе Парижа с огоньком и выдумкой. Глубокий синий оттенок стен, разнообразные экзотические обои, в том числе и с леопардовым принтом, и панно, библиотека и изящный камин — в этом доме нет ни одной скучной стены или поверхности.